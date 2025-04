Bandita la seconda edizione del Premio giornalistico Mario Colamartino

È stata bandita la seconda edizione delistituto nel 2024 con l'obiettivo di onorare la memoria e il contributo professionale di Mario Colamartino, figura di spicco nell'ambito dell'informazione pugliese, scomparso nel 2023.Il Premio è promosso dale vede il coinvolgimento di importanti istituzioni e realtà del territorio, come. Il Premio gode del sostegno diNato a Corato nel 1955, Mario Colamartino ha dedicato la sua vita al giornalismo, trasmettendo con rigore e passione le evoluzioni della Puglia nei suoi aspetti politici, amministrativi, economici e sportivi. Fin da giovane ha dimostrato un vivace interesse per il mondo dell'informazione, collaborando con emittenti televisive locali e conducendo programmi di successo come "Gran Caffè di sera" insieme all'amico Savino Sguera.La cerimonia di premiazione dell'edizione 2024 si è svolta il 31 maggio all'interno dello storico Palazzo Gioia di Corato, alla presenza di tanti ospiti legati alla figura del compianto giornalista coratino e che con lui hanno condiviso percorsi di vita e professionali.Il, aperto a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, vuole valorizzare il lavoro svolto dagli operatori dell'informazione, premiando i migliori contributi pubblicati su testate giornalistiche nel corso del 2024.il Premio offre ai partecipanti l'opportunità di vedere riconosciuto il proprio impegno con premi in denaro e targhe di merito.La giuria, composta da autorevoli rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, delle istituzioni locali e della famiglia Colamartino, sarà incaricata di valutare i lavori in gara e di decretare i vincitori, che saranno poi celebrati durante una cerimonia pubblica prevista per a Corato nel mese di giugno. A insindacabile giudizio della giuria, verranno . premiomariocolamartino.it Sullo stesso sito è pubblicato il regolamento integrale. Il Premio Giornalistico Mario Colamartino si configura dunque come un'importante occasione per celebrare l'eccellenza dell'informazione e per mantenere viva la memoria di un grande professionista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama giornalistico pugliese.