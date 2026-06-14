Eventi
Moda al Volante taglia il traguardo delle dieci edizioni
Torna l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Quadratum
Corato - domenica 14 giugno 2026 13.17
Eleganza senza tempo, motori rombanti e lo splendore del costume d'epoca hanno animato domenica le strade di Corato, dove si è celebrata la decima edizione di Moda al Volante, la manifestazione che fonde in modo unico la passione per il collezionismo automobilistico e la storia della moda.
L'evento tenutosi oggi 14 giugno, realizzato con il patrocinio del Comune di Corato e la collaborazione di EpocaR Garage, ha confermato ancora una volta la città come punto di riferimento regionale per il turismo culturale e motoristico legato al mondo vintage. Tra le novità più apprezzate di questa edizione anniversario, la scelta di Via Aldo Maldera come nuova location per la partenza ufficiale e il raduno iniziale, per poi giungere in Piazza Vittorio Emanuele. Lo spazio, appositamente selezionato per accogliere il crescente numero di partecipanti e visitatori, si è trasformato per una giornata in un autentico museo a cielo aperto, dove la storia del design su due e quattro ruote ha preso vita davanti agli occhi del numeroso pubblico accorso.
A rendere la manifestazione unica nel suo genere è rimasto il suo tratto distintivo più atteso: i proprietari dei veicoli storici hanno sfilato indossando abiti rigorosamente coordinati all'epoca di fabbricazione del proprio mezzo. Dagli iconici anni Venti ruggenti fino ai colorati e rivoluzionari anni Settanta, Ottanta e Novanta, ogni equipaggio ha saputo incarnare con fedeltà lo spirito, la classe e lo stile del proprio veicolo, dando vita a una parata dinamica di straordinario impatto visivo e rigore storico.
Con il traguardo della decima edizione, Moda al Volante si conferma un appuntamento imprescindibile nel panorama degli eventi culturali pugliesi, capace di unire appassionati di motori, cultori della moda e semplici curiosi in una celebrazione corale della memoria e del buon gusto.
L'evento tenutosi oggi 14 giugno, realizzato con il patrocinio del Comune di Corato e la collaborazione di EpocaR Garage, ha confermato ancora una volta la città come punto di riferimento regionale per il turismo culturale e motoristico legato al mondo vintage. Tra le novità più apprezzate di questa edizione anniversario, la scelta di Via Aldo Maldera come nuova location per la partenza ufficiale e il raduno iniziale, per poi giungere in Piazza Vittorio Emanuele. Lo spazio, appositamente selezionato per accogliere il crescente numero di partecipanti e visitatori, si è trasformato per una giornata in un autentico museo a cielo aperto, dove la storia del design su due e quattro ruote ha preso vita davanti agli occhi del numeroso pubblico accorso.
A rendere la manifestazione unica nel suo genere è rimasto il suo tratto distintivo più atteso: i proprietari dei veicoli storici hanno sfilato indossando abiti rigorosamente coordinati all'epoca di fabbricazione del proprio mezzo. Dagli iconici anni Venti ruggenti fino ai colorati e rivoluzionari anni Settanta, Ottanta e Novanta, ogni equipaggio ha saputo incarnare con fedeltà lo spirito, la classe e lo stile del proprio veicolo, dando vita a una parata dinamica di straordinario impatto visivo e rigore storico.
Con il traguardo della decima edizione, Moda al Volante si conferma un appuntamento imprescindibile nel panorama degli eventi culturali pugliesi, capace di unire appassionati di motori, cultori della moda e semplici curiosi in una celebrazione corale della memoria e del buon gusto.