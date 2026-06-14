Moda al Volante taglia il traguardo delle dieci edizioni

10 foto Moda al Volante

Eleganza senza tempo, motori rombanti e lo splendore del costume d'epoca hanno animato domenica le strade di Corato, dove si è celebrata la decima edizione di Moda al Volante, la manifestazione che fonde in modo unico la passione per il collezionismo automobilistico e la storia della moda.L'evento tenutosi oggi 14 giugno, realizzato con il patrocinio del Comune di Corato e la collaborazione di EpocaR Garage, ha confermato ancora una volta la città come punto di riferimento regionale per il turismo culturale e motoristico legato al mondo vintage.Tra le novità più apprezzate di questa edizione anniversario, la scelta di Via Aldo Maldera come nuova location per la partenza ufficiale e il raduno iniziale, per poi giungere in Piazza Vittorio Emanuele. Lo spazio, appositamente selezionato per accogliere il crescente numero di partecipanti e visitatori, si è trasformato per una giornata in un autentico museo a cielo aperto, dove la storia del design su due e quattro ruote ha preso vita davanti agli occhi del numeroso pubblico accorso.A rendere la manifestazione unica nel suo genere è rimasto il suo tratto distintivo più atteso: i proprietari dei veicoli storici hanno sfilato indossando abiti rigorosamente coordinati all'epoca di fabbricazione del proprio mezzo. Dagli iconici anni Venti ruggenti fino ai colorati e rivoluzionari anni Settanta, Ottanta e Novanta, ogni equipaggio ha saputo incarnare con fedeltà lo spirito, la classe e lo stile del proprio veicolo, dando vita a una parata dinamica di straordinario impatto visivo e rigore storico.Con il traguardo della decima edizione, Moda al Volante si conferma un appuntamento imprescindibile nel panorama degli eventi culturali pugliesi, capace di unire appassionati di motori, cultori della moda e semplici curiosi in una celebrazione corale della memoria e del buon gusto.