Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi

La città di Corato si prepara a conoscere la nuova giunta del secondo mandato del sindaco De Benedittis, la cui presentazione è attesa sabato, salvo variazioni dell'ultima ora. Un appuntamento che segna l'avvio operativo della nuova fase amministrativa, dopo la recente riconferma del primo cittadino.Secondo quanto emerge da ambienti vicini all'amministrazione, la squadra sarà costruita su un doppio binario:che hanno garantito continuità e risultati nel primo quinquennio; dall'altro l, scelti per rafforzare settori strategici e imprimere un ritmo diverso alle politiche cittadine.Tra le conferme più probabili figurano figure ritenute solide nella gestione amministrativa, mentre i nuovi ingressi dovrebbero portare competenze specifiche in ambiti come sviluppo urbano, politiche sociali, cultura e transizione digitale.La composizione definitiva sarà resa nota durante la presentazione ufficiale, momento in cui il sindaco illustrerà anche le deleghe e le priorità programmatiche del nuovo ciclo amministrativo.L'appuntamento di sabato rappresenta dunque non solo un passaggio formale, ma un segnale politico importante: la volontà di consolidare quanto costruito e, allo stesso tempo, aprire una fase rinnovata, con un assetto che punta a rispondere alle esigenze di una città in trasformazione.