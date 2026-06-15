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Il 65esimo anno di vita sarà un anno speciale per il Basket Corato

La nuova stagione non sarà semplice, ma Basket Corato la affronterà con la serietà, la competenza e la passione di sempre

Corato - lunedì 15 giugno 2026 12.34 Comunicato Stampa
La ASD Basket Corato si prepara ad affrontare una stagione particolarmente significativa, coincidente con il 65° anno di vita della società neroverde. Come è noto, i previsti lavori di ammodernamento del PalaLosito comporteranno una serie di inevitabili difficoltà organizzative e logistiche. La temporanea indisponibilità della struttura rappresenta certamente una criticità importante, ma la Società è pienamente consapevole della situazione e si è già attivata da tempo per gestirla con responsabilità, programmazione e spirito di servizio.

L'assenza del nostro palazzetto comporterà sacrifici per tutti: per la Società, che dovrà sostenere maggiori costi organizzativi e logistici; per gli atleti e lo staff, che saranno chiamati ad allenarsi e giocare in strutture fuori città; per i nostri tifosi e appassionati, che dovranno compiere qualche sforzo in più per continuare a seguire da vicino la squadra del cuore.

Tuttavia, Basket Corato intende affrontare questa fase con lucidità, determinazione e pieno controllo della situazione. Le difficoltà non vengono sottovalutate, ma sono già oggetto di valutazione e gestione da parte della dirigenza, con l'obiettivo di garantire continuità tecnica, organizzativa e sportiva a tutte le attività della Società.

In questo percorso sarà fondamentale il senso di appartenenza che da sempre contraddistingue il mondo neroverde, insieme alla passione della città di Corato per il basket e alla vicinanza dell'Amministrazione Comunale, con la quale la Società auspica di poter condividere a breve progetti, esigenze e prospettive legate a questa fase di transizione. La stagione 2026/2027 sarà quindi affrontata con realismo, ma anche con grande ambizione. Il progetto tecnico continuerà a puntare sulla qualità dei gruppi, sulla crescita dei giovani tesserati e sul consolidamento del percorso sportivo avviato negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la prima squadra, la partecipazione al campionato di Serie B Interregionale rappresenterà ancora una volta il principale punto di riferimento del movimento neroverde. L'obiettivo sarà costruire un roster competitivo, capace di far divertire gli appassionati, rafforzare il legame con la città e provare a migliorare il percorso della stagione precedente.

Grande attenzione sarà rivolta anche all'Under 19 Gold, categoria nella quale saranno coinvolti ragazzi ormai prossimi al mondo senior. La Società punterà a consolidare il percorso di crescita dei giovani, offrendo loro ulteriori occasioni di esperienza anche attraverso accordi di doppio utilizzo con realtà impegnate in campionati senior. L'Under 17 d'Eccellenza rappresenterà la punta di diamante del settore giovanile neroverde. La Società sta lavorando per rinforzare il gruppo con giovani provenienti da diverse realtà, con l'obiettivo dichiarato di continuare a competere ad alto livello e inseguire traguardi importanti, dopo il sogno soltanto sfiorato due stagioni fa.

Anche le categorie Under 14 e Under 13 avranno un ruolo centrale nel progetto tecnico. Saranno gruppi composti prevalentemente da ragazzi locali, cresciuti nel nostro minibasket, con i primi inserimenti di giovani provenienti da realtà cestistiche vicine, con le quali sono in corso accordi di collaborazione tecnica.
Particolare orgoglio continuerà a essere rappresentato dal Baskin, autentico patrimonio dello sport coratino, capace di coinvolgere oltre settanta atleti e di raggiungere importanti risultati sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello dell'integrazione sociale.

La stagione che ci attende non sarà semplice, ma Basket Corato la affronterà con la serietà, la competenza e la passione che da sempre contraddistinguono la propria storia. La Società è consapevole delle difficoltà, ma è altrettanto consapevole della propria capacità di gestirle nel migliore dei modi, con equilibrio, chiarezza e visione. Sarà un anno speciale, forse diverso dagli altri, ma proprio per questo ancora più importante. Con la grinta, la resilienza e l'entusiasmo del mondo neroverde, supereremo insieme ogni ostacolo.

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