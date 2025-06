Premio giornalistico “Mario Colamartino”: decretati i vincitori della seconda edizione

Si terrà il prossimo 30 giugno alle 18.30, nel chiostro di Palazzo Gioia, storico edificio signorile di Corato, la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio giornalistico Mario Colamartino, istituto nel 2024 con l'obiettivo di onorare la memoria e il contributo professionale di Mario Colamartino, figura di spicco nell'ambito dell'informazione pugliese, scomparso nel 2023.Il Premio, promosso dal gruppo LiveNetwork e dal giornale Lo Stradone di Corato, vede il coinvolgimento di importanti istituzioni e realtà del territorio come l'Ordine dei giornalisti della Puglia, la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Corato. Il Premio gode del sostegno di Fondazione Cannillo, Fondazione Vincenzo Casillo, Confimi Industria Bari-Bat e Foggia, Granoro.Il Premio 2025, aperto a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti della Puglia, ha inteso valorizzare il lavoro svolto dagli operatori dell'informazione, premiando i migliori contributi pubblicati su testate giornalistiche nel corso del 2024. La giuria, composta dai rappresentanti degli enti patrocinanti e sostenitori e da un componente della famiglia del compianto Mario Colamartino, ha provveduto all'esame degli elaborati decretando, con la propria valutazione, i vincitori delle quattro sezioni di cui si compone il premio: storie e inchieste, promozione del territorio, sport e under 25.Ai vincitori - che saranno annunciati nella cerimonia del 30 giugno, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, degli enti sostenitori, della famiglia Colamartino e di quanti hanno condiviso con Mario il percorso di crescita professionale, sociale e culturale del territorio - sarà consegnato un premio in denaro da mille euro. I secondi classificati riceveranno una menzione con targa.«Rispetto alla prima edizione il concorso è cresciuto molto, aumentando sia nel numero dei lavori candidati che nella qualità. Questo dato ci rende particolarmente orgogliosi in quanto sancisce l'importanza di un appuntamento che mira a valorizzare il lavoro di tanti professionisti dell'informazione» afferma Fabio Ferrante, direttore del LiveNetwork.«Ringrazio vivamente i componenti della giuria che, con pazienza e attenzione, hanno svolto il certosino compito di esaminare i numerosi elaborati sottoposti alla loro attenzione. E mi preme anche ringraziare tutti gli enti patrocinanti e i sostenitori che hanno consentito, attraverso il proprio contributo, di assegnare i premi ai giornalisti che si sono distinti per la qualità dei loro servizi» aggiunge Ferrante.«Siamo lieti di poter continuare, attraverso il premio, a mantenere viva la memoria di Mario Colamartino, collega che ha interpretato il lavoro giornalistico con rigore, onestà e acume, contribuendo attraverso la sua attività di informazione, a raccontare la storia di un territorio che è molto cambiato negli anni» conclude Ferrante.