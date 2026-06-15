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Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, De Benedittis: «La sicurezza è un diritto fondamentale»

Il Comitato si è riunito questa mattina presso la Prefettura di Bari

Corato - lunedì 15 giugno 2026 17.41 Comunicato Stampa
Si è riunito, oggi, presso la Prefettura di Bari, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto, dott. Francesco Russo, a seguito della richiesta avanzata nei giorni scorsi dal Sindaco di Corato, prof. Corrado Nicola De Benedittis.

La Città di Corato è stata rappresentata dal Sindaco, prof. Corrado Nicola De Benedittis, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale, dott. Michele Bucci e dall'Ispettore capo Lello Leone.

Hanno preso parte all'incontro il Questore di Bari, il Generale Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza. Il Sindaco ha evidenziato la forte preoccupazione per i fenomeni delinquenziali che si verificano in città come furti, rapine, aggressioni, spaccio e automobili incendiate. Al contempo ha espresso anche apprezzamento per le recenti operazioni svoltesi in città che hanno assicurato alla Giustizia un significativo numero di persone dedite ad attività illecite.

Si è convenuto sull'importanza di insistere con le attività investigative e repressive in corso al fine di ottenere risultati duraturi in termini di sicurezza e ordine pubblico, a tutela della comunità cittadina.

Si è discusso anche della necessità di aumentare il numero di Forze dell'ordine operante in città. In tal senso, dovrebbero arrivare importanti riscontri. Il Sindaco ha ringraziato il Prefetto per la tempestiva convocazione del Comitato e per la particolare attenzione riservata alla Città di Corato.

«La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini. Continueremo a collaborare con Prefettura e Forze dell'Ordine affinché Corato possa contare su una presenza sempre più efficace dello Stato e su azioni concrete di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità», ha dichiarato il Sindaco al termine della riunione.
  • Sicurezza
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