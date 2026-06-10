Corato, maxi operazione della Polizia di Stato

Continua il lavoro della squadra investigativa del Commissariato di Corato che nel tardo pomeriggio di oggi, 10 giugno, è entrato in azione.



Sembra che gli investigatori siano riusciti ad individuare nella periferia coratina un deposito di armi e droga.



Al momento non si conoscono ancora i dettagli dell'operazione, ma la polizia è all'opera per continuare le indagini.