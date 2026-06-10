Cronaca
Corato, maxi operazione della Polizia di Stato
Proficuo il lavoro degli investigatori coratini
Corato - mercoledì 10 giugno 2026 18.51
Continua il lavoro della squadra investigativa del Commissariato di Corato che nel tardo pomeriggio di oggi, 10 giugno, è entrato in azione.
Sembra che gli investigatori siano riusciti ad individuare nella periferia coratina un deposito di armi e droga.
Sembra che gli investigatori siano riusciti ad individuare nella periferia coratina un deposito di armi e droga.
Al momento non si conoscono ancora i dettagli dell'operazione, ma la polizia è all'opera per continuare le indagini.