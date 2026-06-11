La Polizia di Stato
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A Corato stretta della Polizia di Stato contro la criminalità: emessi avvisi orali a soggetti con precedenti

Tra i reati anche spaccio di sostanze stupefacenti e delitti con armi

Corato - giovedì 11 giugno 2026 15.03 Comunicato Stampa
Bari, continua in modo incisivo l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità diffusa nell'area metropolitana, attraverso il costante monitoraggio del territorio e l'adozione di misure di prevenzione monitorie. In particolare, nel periodo aprile-maggio, il Questore di Bari, Dr. Annino Gargano, ha ulteriormente intensificato l'azione di deterrenza nei confronti di persone già gravate da precedenti di polizia, emettendo 18 avvisi orali.

I provvedimenti sono stati indirizzati a persone responsabili, in tempi recenti, di svariati illeciti penali, tra cui 9 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 5 per reati contro il patrimonio e i restanti per delitti in materia di armi e per episodi legati a fatti di violenza. L'azione repressiva e preventiva si è concentrata prevalentemente nel comune di Bari, ma ha riguardato anche la provincia ed in particolare il territorio di Corato. L'emissione di tali misure di prevenzione rappresenta un efficace strumento per garantire la sicurezza pubblica e nel contenere i fenomeni criminali che colpiscono la cittadinanza.
  • Polizia di Stato Corato
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