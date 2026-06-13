Marco Verile e il Basket Corato ancora insieme: «Determinato a dare continuità al lavoro iniziato»
Marco Verile e il Basket Corato ancora insieme: «Determinato a dare continuità al lavoro iniziato»
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Marco Verile e il Basket Corato ancora insieme: «Determinato a dare continuità al lavoro iniziato»

La conferma è arrivata dopo un incontro tra il coach e i vertici societari, primo fra tutti il presidente Antonio Marulli

Corato - sabato 13 giugno 2026 12.35 Comunicato Stampa
Dopo aver portato il Basket Corato alla permanenza in serie B Interregionale con un ottimo rendimento nel girone di ritorno, coach Marco Verile siederà anche il prossimo anno sulla panchina della società coratina. La conferma è arrivata dopo un incontro tra il coach, foggiano d'origine ma ormai coratino d'adozione, e i vertici societari, primo fra tutti il presidente Antonio Marulli, che lo ha voluto a dicembre scorso al posto di coach Gattone.

Abbiamo sentito coach Verile e queste sono le sue prime dichiarazioni post rinnovo: "Sono molto felice di rimanere su questa panchina. Sono carico e determinato a dare continuità al lavoro iniziato a dicembre scorso con il Basket Corato. Con la Società e con il presidente Marulli che ringrazio ci siamo accordati per continuare questa mia avventura anche per la prossima stagione, accordo che non è solo una scelta professionale, ma tanto altro, legato a un ambiente che mi ha espresso fiducia e stima sin dal primo giorno ed al quale penso di aver dato anche tanto. Lo scorso anno abbiamo disputato una bella fase di campionato, che avrebbe potuto darci qualche soddisfazione in più. Abbiamo lottato per arrivare ai playoff, con una squadra e dei ragazzi straordinari, che ringrazio per la dedizione e determinazione, ma per un po' di sfortuna non siamo riusciti a raggiungerli. Ora però si volta pagine e si guarda avanti.

Possiamo avere una base solida da cui ripartire e tanta voglia di alzare l'asticella. La società sta lavorando duramente per allestire un roster capace di lottare su ogni pallone e di rispecchiare l'anima di ogni mia squadra, uscendo da ogni parquet dopo aver lottato e sudato la maglia per tutti i 40 minuti".

Arriva dunque la meritata riconferma per un allenatore che ha conquistato con il suo carattere e con il suo lavoro dirigenti e tifoseria. E proprio alla tifoseria coach Verile rivolge il suo ultimo messaggio: "Ai nostri tifosi, che sono da sempre il nostro sesto uomo in campo, prometto il massimo impegno: vogliamo farli emozionare e renderli orgogliosi di tifare questa squadra. Siamo pronti per ricominciare a lavorare in palestra con i ragazzi per preparare una stagione che ci auguriamo ricca di soddisfazioni."

Buon lavoro coach!
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