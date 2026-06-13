L'incendio avvenuto in via Sant'Elia
L'incendio avvenuto in via Sant'Elia
Cronaca

Auto in fiamme in via Sant'Elia, danni anche ad un'attività commerciale

A Corato, nel pomeriggio, è divampato un rogo che ha distrutto una Ford C-Max, provocando seri danni ad uno showroom di infissi

Corato - sabato 13 giugno 2026 17.52
Primo pomeriggio, l'inferno. In una strada di Corato, via Sant'Elia, un'auto in fiamme che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. E in quell'imbuto di fuoco, con le lingue che si sono sollevate per alcuni metri, ci è andata di mezzo anche il nuovo showroom di Ser.Al, l'azienda di produzione e montaggio di porte e finestre.

Ma stabilire se si sia trattato di un evento doloso oppure accidentale, è al momento difficile visti gli scarni elementi riscontrati sul posto. L'incendio s'è sviluppato nel pomeriggio di oggi proprio davanti ad uno degli accessi del nuovo punto vendita che ha iniziato la sua nuova avventura soltanto due giorni fa, giovedì, con uno spazio dedicato all'indoor e outdoor. Davanti all'attività commerciale erano posteggiati due veicoli, fra cui una Ford C-Max che ha preso fuoco dal vano motore.

L'incendio, in particolare, è partito dal vano anteriore dell'auto, generando fiamme molto alte - oltre ad una densa colonna di fumo nero - che hanno danneggiato anche il nuovo showroom. Sul posto, scattato l'allarme al 112, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato che hanno badato a spegnere il rogo, evitando che potesse propagarsi ulteriormente, e salvando il salvabile, ma non rilevando segni di dolo. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

In via Sant'Elia sono poi giunti anche gli agenti di Polizia Locale che hanno delimitato il perimetro interessato per un sopralluogo. Al momento le indagini sono in corso e i danni ingenti, ora da quantificare con precisione, visto che comprendono, oltre all'auto, anche un nuovo spazio commerciale dedicato a porte e finestre.
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