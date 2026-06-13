Auto in fiamme in via Sant'Elia, danni anche ad un'attività commerciale

Primo pomeriggio, l'inferno. In una strada di Corato, via Sant'Elia, un'auto in fiamme che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. E in quell'imbuto di fuoco, con le lingue che si sono sollevate per alcuni metri, ci è andata di mezzo anche il nuovo showroom di, l'azienda di produzione e montaggio di porte e finestre.Ma stabilire se si sia trattato di un evento doloso oppure accidentale, è al momento difficile visti gli scarni elementi riscontrati sul posto. L'incendio s'è sviluppato nel pomeriggio di oggi proprio davanti ad uno degli accessi del nuovo punto vendita che ha iniziato la sua nuova avventura soltanto due giorni fa, giovedì, con uno spazio dedicato all'indoor e outdoor. Davanti all'attività commerciale erano posteggiati due veicoli, fra cui unache ha preso fuoco dal vano motore.L'incendio, in particolare, è partito dal vano anteriore dell'auto, generando fiamme molto alte - oltre ad una densa colonna di fumo nero - che hanno danneggiato anche il nuovo showroom. Sul posto, scattato l'allarme al, sono prontamente intervenuti idelche hanno badato a spegnere il rogo, evitando che potesse propagarsi ulteriormente, e salvando il salvabile, ma non rilevando segni di dolo. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.In via Sant'Elia sono poi giunti anche gli agenti diche hanno delimitato il perimetro interessato per un sopralluogo. Al momento le indagini sono in corso e i danni ingenti, ora da quantificare con precisione, visto che comprendono, oltre all'auto, anche un nuovo spazio commerciale dedicato a porte e finestre.