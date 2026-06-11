I Carabinieri
I Carabinieri
Cronaca

Mazze da baseball contro un uomo per rubare la valigia: cinque arresti a Corato

L’aggressione risale al 21 maggio: la vittima fu colpita ripetutamente e derubata della valigia con effetti personali e documenti

Corato - giovedì 11 giugno 2026 10.08 Comunicato Stampa
Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quella località, ha adottato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari – eseguita dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta nella mattinata odierna – nei confronti di cinque persone tutte originarie di Corato, essendo emersi a loro carico gravi indizi di colpevolezza (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) in ordine ai delitti di "Rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi" commessi in Corato, il 21.05.2026.

In particolare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte consumate dagli indagati, i quali, in concorso tra loro nonché con due soggetti minori, con violenza consistita nel colpire la vittima ripetutamente con mazze da baseball su varie parti del corpo, si impossessavano della valigia di proprietà della medesima, contenenti tutti i suoi effetti personali e i documenti di riconoscimento. Con le aggravanti di aver agito in più persone riunite, con armi, in concorso con due soggetti minori di cui uno non imputabile perché infraquattordicenne.

Il provvedimento cautelare adottato nei confronti degli indagati è stato notificato al primo soggetto presso la casa circondariale di Trani, dove lo stesso si trova già ristretto per altra causa, nonché agli altri quattro coindagati presso i rispettivi domicili ubicati nel Comune di Corato.

L'operazione di P.G. ha trovato ulteriore riscontro durante le perquisizioni domiciliari: l'acume dei Carabinieri ha permesso di scovare, all'interno dell'abitazione di uno degli indagati, 24 gr. di cocaina (già suddivisa in dosi), oltre a 15 gr. di hashish e materiale vario per il confezionamento, motivo per cui è stato altresì tratto in arresto per "Detenzione illecita di sostanze stupefacenti".
  • furto
Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi
11 giugno 2026 Secondo mandato, nuova squadra: pronta la giunta De Benedittis, tra conferme e volti nuovi
Corato, maxi operazione della Polizia di Stato
10 giugno 2026 Corato, maxi operazione della Polizia di Stato
Altri contenuti a tema
Furgone rubato a Ruvo di Puglia recuperato a Corato, ladri in fuga Furgone rubato a Ruvo di Puglia recuperato a Corato, ladri in fuga Alla vista di una pattuglia della Polizia Locale i malviventi hanno pensato bene di fermarsi e di dileguarsi a piedi
Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne Danni anche alle colture: l’ennesimo episodio che colpisce cittadini e territorio
Disseminano sull'asfalto chiodi a tre punte, ma arriva la Metronotte. Ladri in fuga Disseminano sull'asfalto chiodi a tre punte, ma arriva la Metronotte. Ladri in fuga Notte da incubo, quella fra mercoledì e giovedì, in viale Veneto. Sventati anche due tentati furti ad altrettanti impianti fotovoltaici
Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame: denunciato Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame: denunciato Intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale: recuperati portafiori e altri manufatti sottratti
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri Aggressione violenta durante un tentato furto
Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato Viola i domiciliari e ruba del tonno al supermercato: denunciato un 30enne di Corato L'uomo è stato identificato e riportato ai domiciliari
Furto di olive sventato in contrada San Luca Furto di olive sventato in contrada San Luca L’intervento delle guardie campestri di Corato evita il peggio
Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto Continua la scia di reati notturni a Corato: colpito il Caffè Duomo. Ladri in fuga prima dell’arrivo dei Carabinieri
Una festa che rinnova il cuore della comunità
10 giugno 2026 Una festa che rinnova il cuore della comunità
Tra paesaggio e storia, tornano a Corato le Giornate Europee dell’Archeologia
10 giugno 2026 Tra paesaggio e storia, tornano a Corato le Giornate Europee dell’Archeologia
Musto traccia la rotta della Virtus Corato: il futuro è già iniziato
9 giugno 2026 Musto traccia la rotta della Virtus Corato: il futuro è già iniziato
Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla”: premiati gli studenti del Tattoli-De Gasperi di Corato
9 giugno 2026 Sicurezza stradale, “La strada non è una giungla”: premiati gli studenti del Tattoli-De Gasperi di Corato
Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
9 giugno 2026 Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo
9 giugno 2026 Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo
Avis Corato celebra 45 anni di solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue
8 giugno 2026 Avis Corato celebra 45 anni di solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue
De Benedittis: «Auguri ai neo sindaci Minervini e Galiano. Fiero di essere stato al loro fianco»
8 giugno 2026 De Benedittis: «Auguri ai neo sindaci Minervini e Galiano. Fiero di essere stato al loro fianco»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.