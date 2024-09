Bici elettriche e monopattini modificati, stretta nei controlli a Corato

Sono stati intensificati, nelle scorse settimane, i controlli dellasulla circolazione di moto, scooter, monopattini e biciclette. Non solo con un intento punitivo, ma con l'obiettivo di educare a una guida sicura per le strade, in particolar modo in centro, e evitare fenomeni di turbativa della circolazione.Una problematica, quest'ultima, dettata dall'uso improprio di monopattini e di biciclette a trazione elettrica, e più in generale casi di violazioni delle norme a tutela del decoro urbano. Il bilancio dell'attività, svolta dagli agenti con una postazione fissa (un banco di prova ed altre strumentazioni tecnologiche) e con l'ausilio dei tecnici della, è disequestrati ai fini della confisca, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge.Tutti, secondo gli accertamenti svolti dal personale del commissario superiore, «non rispettavano le caratteristiche tecniche costruttive» ed erano «stati modificati nella parte elettronica» con delle alterazioni apportate alle caratteristiche costruttive dei veicoli. Secondo il comandante del corpo si tratta «di un bilancio abbastanza incoraggiante - ha spiegato - perché sono stati fatti tanti controlli e alla fine, statisticamente, non sono state riscontrate molte irregolarità».Il numero uno deldi via Gravina, inoltre, ha preannunciato ulteriori iniziative e dei servizi specifici per la verifica tecnica e il controllo della velocità dei mezzi a due ruote in circolazione, grazie alla stretta collaborazione con il personale della: «I controlli continueranno», ha promesso.