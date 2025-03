Nuove moto per i vigili urbani 

Powered by

Sono le ultime HondA NX 500 le nuove moto in dotazione al reparto motociclisti della Polizia locale .I mezzi sono stati acquistati con l'obiettivo di migliorare il servizio e raggiungere in velocità i luoghi d'intervento.Il modello scelto è estremamente versatile. Permette di avventurarsi nel fuoristrada, offre comfort e maneggevolezza quando ci si sposta in città, grazie a un motore efficiente e dai bassi consumi.Con queste moto si potrà garantire un servizio più flessibile sul territorio e con caratteristiche di tempestività maggioriL'investimento ha sicuramente l'obiettivo di migliorare il servizio e la rapidità d'intervento.