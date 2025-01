Polizia Locale un anno di attività sul territorio

San Sebastiano Martire, Patrono delle Polizie Locali è un'occasione per fare alcune riflessioni sulle attività svolte dal nostro Comando nell'anno appena trascorso.Le Polizie Locali,illustra il Comandante Bucci, sono al centro dell'attenzione delle Amministrazioni Comunale e vivono come tutti gli apparati amministrativi di questi Enti, problematiche legate all'assenza di risorse economiche, riduzione significativa del personale, aumento delle incombenze sempre più complesse anche a causa di continui aggiornamenti di leggi e regolamenti sia statali che regionali.Dinanzi alla carenza incolmabile di personale, che coinvolge tutti gli organi di polizia locali, statali e privati, la sicurezza urbana non può non passare attraverso la via della collaborazione, degli interventi sinergici, dell'uso delle nuove tecnologie.La presenza di n. 231 telecamere distribuite nelle più importanti intersezioni di Corato si è rivelata importante in diverse occasioni investigative di rilievo.L'esperienza maturata in questi anni di videosorveglianza ci fa affermare che occorre rendere le immagini immediatamente fruibili anche agli altri organi di polizia presenti sul territorio.CONTROLLO REMOTO ZONA TRAFFICO LIMITATOIl sistema di controllo remoto della Z.T.L. del Centro Storico e dei Corsi cittadini è ormai a regime.Molta è stata l'informazione data alla cittadinanza per evitare le sanzioni.Ultimamente abbiamo modificato il Regolamento degli accessi alla ZTL permettendo ai possessori di un contrassegno, rilasciato a persone con disabilità, di collegare la targa di un veicolo, a loro prevalente utilizzo, nella cosiddetta White List.PROTEZIONE CIVILECorato si distingue per avere un Piano abbastanza adeguato alle emergenze del territorio.Il ruolo operativo dell'ASIPU e di altre aziende private è di fondamentale importanza.La presenza del mondo del volontariato esalta la capillarità degli interventi.All'interno del piano sono indicati tutti le figure necessarie a svolgere le diverse attività a seconda delle emergenze e ciò rende più immediato ed efficace l'intervento stesso.LA POLIZIA LOCALE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVECorato è conosciuta per la sua vivacità sia sul piano culturale che economico. La Polizia Locale ha sempre prestato con rispetto il proprio servizio in favore delle attività economiche.Numerosissimi sono stati i pareri espressi nei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni delle occupazioni di suolo pubblico, non si contano quelle per le attività culturali, gli accertamenti anagrafici specie di stranieri, le attività delegate dalle autorità giudiziarie, la predisposizione di ordinanze.Gli uomini della Polizia Locale sono sempre presenti in tutti i giorni dell'anno, con il loro impegno, con le loro competenze, con le capacità di risolvere dal più piccolo al più importante.LA POLIZIA LOCALE E LA SCUOLANumerose sono state le iniziative che hanno visto la Polizia Locale a fianco dei vari Istituti scolastici, di ogni ordine e grado.COLLABORAZIONE ASIPUImportate è stata la stretta collaborazione con l'ASIPU in tutte quelle attività di manodopera soprattutto nell'installazione e nella manutenzione della segnaletica stradale fissa e mobile.GESTIONE DEL PERSONALESiamo sempre meno, ma non manca il desiderio e la volontà di servire al meglio la cittadinanza.Sarebbe molto gradita l'assunzione di altro personale, a parte le sostituzioni di 3 unità, che a fine dicembre hanno raggiunto altre sedi di servizio.Stiamo rinnovando il parco auto e moto di servizio con l'acquisto di 2 nuove autovetture e 2 motoveicoli e garantiamo sempre vestiario tecnico idoneo a proteggere i nostri operatori.A dicembre abbiamo concluso un percorso formativo molto impegnativo di tecniche operative avanzate al fine di formare sempre meglio gli operatori di Polizia Locale ed a fine ottobre abbiamo organizzato un convegno su base nazionale, che ha visto la partecipazione di tantissimi comandi di Polizia Locale anche provenienti da altre Regioni.SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVAIl Comando di Polizia Locale, al fine di prevenire eventuali fenomeni corruttivi, garantisce sempre maggiore trasparenza anche attraverso procedure chiare, tempistiche certe e l'indicazione delle professionalità che intervengono nel procedimento.POLIZIA STRADALEPenso sia giusto riconoscere a questo Corpo un impegno in termini di presenza in ogni parte del Centro abitato ed in materia di infortunistica stradale è nota la nostra professionalità.Nel nostro metodo di lavoro privilegiamo la prevenzione e l'intenzione è quella di garantire una maggiore presenza del nostro personale nei luoghi di aggregazione.POLIZIA GIUDIZIARIAMi preme ringraziare la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, ma anche gli Istituti di Vigilanza Privata per la fattiva collaborazione con questo Comando.Ognuno mette a disposizione le risorse strumentali di cui dispone e la propria vocazione nei diversi interventi che la vita quotidiana ci riserva.CONSIDERAZIONI FINALIQuelle sviluppate sino ad ora sono solo una superficiale panoramica dell'effettiva quantità e qualità dell'attività operativa svolta da questo Comando.Ci piace essere critici solo con il solo obiettivo di migliorarci.Nel nostro lavoro vogliamo che vengano colti pregi e difetti ma soprattutto, la nostra competenza e la nostra passione.DATI STATISTICINel corso del 2024, nell'ambito delle nostre competenze, abbiamo effettuato:03 ARRESTI116 ORDINANZE AL CODICE DELLA STRADA28 DELEGHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA546 NOTIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA17 MANIFESTAZIONI SPORTIVE655 NOTIFICHE ALCODICE DELLA STRADA E PER ALTRI ENTI53 CONTROLLI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI5 CONTROLLI SULLE VENDITE DI FINE STAGIONE16 VERBALI AMMINISTRATIVI ELEVATI PER IL COMMERCIO16 VERBALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO52 VERBALI PER VIOLAZIONE A NORME AMBIENTALI30 BONIFICHE EVASE PER ABBANDONI RIFIUTI09 VERBALI RANDAGISMO PER LA MANCANZA DI MICRO CHIP48 ADOZIONI CANINE05 REIMMISIONI CANINE SUL TERRITORIO80 STERILIZZAZIONI DI GATTI05 VERBALI PER DEIEZIONI CANINE ELEVATI420 ISTANZE ACCESSO AGLI ATTI EVASE180 SINISTRI INSERITI NEL PORTALE CREMSS 95 DI CUI CON FERITI4458 ATTI PROTOCOLLATI IN USCITA23 ISTANZE DI ACCESSO AI FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DA PARTE DEI PRIVATI27 ISTANZE DI ACCESSO AI FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DA PARTE DELLE FF.OO.94 PASSI CARRABILI RILASCIATI217 AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO2100 CONTROLLI ANAGRAFICI12 DELEGHE EVASE DAL NOSTRO NUCLEO DI POLIZIA EDILIZIA02 SEQUESTRI EDILIZI29 CONTROLLI EFFETTUATI DAL NOSTRO NUCLEO DI POLIZIA EDILIZIA71 AFFIDAMENTI AD OPERATORI ECONOMICI2046 LIQUIDAZIONIRINGRAZIAMENTIMi preme ringraziare tutta l'Amministrazione Comunale, il Sindaco, il Segretario Comunale, gli Assessori, i Dirigenti Comunali, tutto il personale dipendente del Comune, le Associazioni di Volontariato, tutti i colleghi intervenuti a questa cerimonia, sia in servizio che in pensione.Ringrazio tutte le Forze dell'Ordine, gli organi di stampa che ci seguono nella nostra operatività e tutti i volontari delle varie associazioni che offrono il loro sostegno nelle manifestazioni culturali e sportive che si svolgono nella nostra città.Dovuto è, altresì, il ringraziamento a tutti gli operatori del 118 che costantemente si interfacciano con noi in occasione di sinistri stradali e non solo.Un pensiero lo rivolgo ai colleghi che sono deceduti in questi anni, ma che ricordo sempre con profondo affetto.Il nostro desiderio,conclude Bucci, è servire la città, auspicando, da parte di tutti, collaborazione e sostegno.