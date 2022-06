Bono Vox a Corato, svelato il mistero

La ragionevolezza ha avuto il sopravvento sulla suggestione. L'uomo avvistato a Bisceglie, a Corato e a Trani fra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì 23 giugno non è Bono Vox, frontman degli U2. Lo ha confermato l'imprenditore biscegliese, titolare del resort Casale San Nicola, assumendosi il compito di fare chiarezza su quanto accaduto, sgombrando il campo dalla faciloneria con cui qualcuno ha dato per scontato che si trattasse dell'artista irlandese salvo poi compiere precipitosi dietrofront.«Ci siamo sorpresi del clamore suscitato dalla vicenda ma visti i precedenti sapevamo che sarebbe potuto accadere. Abbiamo cercato di mantenere riserbo sul suo arrivo proprio per evitare confusione, tentativo vanificato dagli eventi verificatisi» ha spiegato Tortora, rivelando: «Non si tratta di Bono Vox ma di, attore e musicista di fama internazionale che, tra le sue caratteristiche, ha anche una grande somiglianza con il cantante degli U2».Il titolare di Casale San Nicola ha aggiunto: «Lo abbiamo ingaggiato per la nostra campagna di comunicazione perchè, anche se in Italia non è un volto noto, all'estero è un personaggio di spicco e soprattutto perchè trasmette autentiche emozioni. Mentre noi eravamo intenti a costruire una campagna social che giocasse sul tema della somiglianza e della sorpresa, in città stava accadendo la stessa cosa. La gente si è sorpresa, emozionata e divertita, inconsciamente abbiamo fatto vivere a tutti la stessa esperienza di una festa al resort "Casale San Nicola"» ha conclusoL'account Instagram di, soprannominato "Bonodouble", è seguito da 1064 utenti (link) . Originario di Novi Sad, in Serbia, non sono in pochi a ritenere credibile, oltre che la somiglianza fisica, anche la capacità di interpretare la voce di Bono, sfoderata da decenni sui palchi di mezzo mondo con i Desire, una delle innumerevoli tribute-band degli U2. Quanto alla band irlandese, è falso anche che fosse in programma un loro concerto sabato sera a Malaga, in Spagna: qualche buontempone ha confuso gli U2live, un altro complesso che realizza cover, con la formazione originaria. Del resto, il fatto che i tagliandi per assistere all'evento costassero appena 10 euro avrebbero dovuto destare dei sospetti...