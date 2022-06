Bono Vox a Corato: realtà o suggestione?

La prudenza è doverosa, il condizionale d'obbligo. La calda serata coratina di giovedì 23 giugno sarebbe stata caratterizzata dal passaggio per le vie del centro nientemeno che di, il frontman degli U2. La rockstar irlandese, avvistato fin dalle 21 per le strade di Corato, avrebbe cenato in un locale. Gli stessi proprietari, attraverso un post sui social completo di foto, hanno preferito non sbilanciarsi: «Era lui o non era lui? Se lo stanno chiedendo tutti a Corato! Bhe, sapete che c'è? Ce lo stiamo chiedendo anche noi! Che fosse quello vero o il sosia, ha mangiato da noi e... ci ha fatto anche i complimenti».Bono - quello vero - è giunto in Puglia a inizio giugno, atterrando all'aeroporto di Grottaglie e ha trascorso sicuramente qualche giorno ad Ostuni. Giovedì sera, all'improvviso, si è sparsa la voce della sua presenza a Bisceglie, con un frenetico moltiplicarsi di segnalazioni: c'è chi lo ha visto passeggiare lungo il centro storico, chi giura di averlo notato sorseggiare un aperitivo al porto, chi è certo abbia alloggiato in una struttura biscegliese (clic per saperne di più) Realtà o suggestione? Difficile fornire una risposta anche perché l'organizzazione di una "burla" o l'intemerata di uno dei numerosi sosia del cantante richiederebbero un certo impegno e un dispiegamento di forze non indifferente, dato che a Bisceglie l'uomo che potrebbe essere Bono Vox era accompagnato da alcune "guardie del corpo".