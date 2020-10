Brillamento ordigni bellici, intera area interdetta per tre giorni

Un'intera area denominata "danger zone" sarà evacuata e interdetta alla circolazione stradale in territorio di Corato, al confine con Ruvo di Puglia, nei prossimi giorni per consentire l'espletamento in sicurezza delle operazioni di brillamento di ordigni bellici e bonifica dell'area interessata.Nel corso di un incontro del Tavolo Tecnico per il brillamento di ordigni bellici, tenutosi lo scorso 7 ottobre presso l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bari, è stata individuata la cava n. 39 sita sulla S.P. 85 Km 11,800 - di proprietà della ditta Global Cave s.r.l. quale luogo per il brillamento dei suddetti ordigni. Si tratta di un sito ricadente parzialmente nel territorio di Corato con le aree destinate agli uffici ed alla pesa dei mezzi d'opera, mentre il punto di brillamento è individuato in particelle confinanti con il territorio di Corato ma ricadenti in quello del Comune di Ruvo di Puglia.Pertanto, individuata unacon ordinanza commissariale la dott.ssa Schettini ordina, per le«allontanamento temporaneo precauzionale di tutte le persone presenti, detentori a qualsiasi titolo degli immobili o manufatti di qualsiasi genere rientranti nella "danger zone", anche se privi di numero civico o raggiungibili medianti accessi posti in altro luogo».È disposta anche «l'interdizione della circolazione veicolare di tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo, ivi compresa ogni attività lavorativa, nella zona di pericolo nel raggio di almeno 300 metri dal punto di brillamento».Il provvedimento è preso al fine di assicurare il compimento delle operazioni predette in condizioni di assoluta sicurezza, a tutela della privata e pubblica incolumità, fino a cessate esigenze e limitatamente alla percorrenza dell'autocolonna trasportante gli ordigni bellici ed al solo momento del brillamento degli stessi se richiesto dagli artificieri.Le operazioni di bonifica, costituite dal dispolettamento e dal brillamento, previo trasporto degli ordigni in altra zona, saranno compiute, adottando tutte le misure atte a garantire il massimo della sicurezza, da personale in forza al Comando dell'11° Guastatori di Foggia.