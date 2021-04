Cadavere rinvenuto per strada a Foggia: era di un uomo di Corato

Era di un uomo di Corato il cadavere rinvenuto per strada, in via Scillitani nel pieno centro di Foggia nella sera del 21 aprile.L'uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Quando i soccorritori sono giunti sul posto l'uomo era ormai morto.Gli agenti della Polizia di Stato hanno poi avviato gli accertamenti per risalire all'identità dell'uomo, poi identificato in un coratino classe 1967.