Dà in escandescenza durante i controlli della polizia locale

Durante un'attività di controllo da parte della Polizia Locale per il contrasto all'abusivismo commerciale, nella giornata di ieri si è registrata un'aggressione ai danni di un agente mentre stava effettuando i controlli in via Lago Baione, angolo via don Minzoni.Un giovane ambulante residente a Corato, avvicinato dagli agenti per poter procedere ai controlli, ha dato in escandescenza con un'aggressione prima verbale e poi anche fisica. Condotto in caserma, è finito agli arresti domiciliari.