Cambiano le modalità di accesso ai servizi online delle PA: i dettagli

Niente più username e password. Da oggi si può accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni solo con SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) e Carta nazionale dei servizi (Cns), come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020) convertito nella Legge n. 120 del 2020.L'identificazione digitale è equiparata all'esibizione di un documento d'identità ed è estesa per l'accesso ai servizi dei concessionari pubblici e delle società a partecipazione pubblica. Sei hai compiuto 18 anni puoi attivare SPID, avendo con te un documento di riconoscimento italiano in corso di validità.Prepara• un documento di riconoscimento italiano• la tessera sanitaria o il tuo codice fiscale• un indirizzo email e un numero di cellulareAccedi al sito di uno dei gestori di identità digitale (Identity Provider) riconosciuti e vigilati da AgID.Procedi all'attivazione• registrati• effettua il riconoscimentoPrima di attivare SPID, assicurati di avere a disposizione:un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto);la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale, o il certificato di attribuzione di uno dei due);la tua e-mail e il tuo numero di cellulare.