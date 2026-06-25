Gusto Jazz 2026
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Eventi

Corato accende l’estate con l’Anteprima di Gusto Jazz 2026: due serate tra musica, sapori e cultura

Il 26 e 27 giugno nelle piazze del centro storico DJ set, concerti, aperitivi e degustazioni gratuite

Corato - giovedì 25 giugno 2026 14.44
Si terrà a Corato l'evento speciale di anticipazione dell'ottava edizione del Festival Gusto Jazz, che si svolgerà nei giorni venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 in due diverse piazze del centro storico della città, Piazza Sedile e Piazza Abbazia. L'Evento Anteprima di Gusto Jazz, organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion con la direzione artistica di Alberto La Monica, è realizzato grazie al contributo del Comune di Corato, con l'intento di celebrare l'incontro fra la musica jazz e l'identità più autentica della Puglia. "Gusto Jazz vuole essere un'esperienza culturale e sensoriale unica - dichiara Alberto La Monica, Direttore Artistico - capace di parlare a pubblici diversi, unendo concerti, talk ,degustazioni e contaminazioni artistiche. Musica e Gusto sono due linguaggi universali che ci permettono di raccontare il nostro territorio in modo autentico.

Entrambi gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività. ""L'Anteprima di Gusto Jazz rappresenta non solo un'importante occasione culturale per la nostra città - dichiara Beniamino Marcone, Assessore alle Politiche Culturali e Turismo del Comune di Corato -, ma anche un segnale di ripartenza e di continuità nel percorso che Corato sta portando avanti nella valorizzazione della cultura e degli spazi pubblici. Dopo la recente riconferma amministrativa, riprendiamo il lavoro con entusiasmo e con la volontà di consolidare e rafforzare tutte quelle iniziative capaci di generare partecipazione, crescita e attrattività per il territorio.

Le serate del 26 e 27 giugno costituiscono una significativa anticipazione dell'VIII edizione del Festival e offrono ai cittadini un primo assaggio di un progetto che negli anni ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati del territorio. La musica jazz, con il suo linguaggio universale, diventa ancora una volta occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle nostre piazze, contribuendo a rendere il centro storico sempre più vivo e frequentato. Ringrazio l'Associazione Art Promotion, il direttore artistico Alberto La Monica e tutti i partner coinvolti per l'impegno e la passione con cui rendono possibile questo percorso. Come Amministrazione continueremo a sostenere manifestazioni di qualità come Gusto Jazz, convinti che investire nella cultura significhi investire nel futuro della comunità e nell'identità stessa della nostra città. "A partire dalle ore 20 gli "Aperitivi in Jazz", degustazioni con ticket a cura di After e Pesce Fritto e Baccalà.

Il programma degli eventi: Venerdì 26 giugno - Piazza Sedile Dalle ore 20:00 - Aperitivo in Jazz, degustazioni con ticket a cura ed in collaborazione con After Dalle ore 21:00 - Jazz DJ Set Fabio Tosti feat. Mike Torquato live sax Fabio Tosti è uno dei DJ Produttori italiani tra i più apprezzati nella scena house internazionale. Ha al suo attivo produzioni con alcune delle più importanti etichette a livello mondiale e tra le sue produzioni spiccano collaborazioni con nomi illustri come Michael Watford, Michelle Weeks, Marc Evans, Opolopo, DJ Spen, Miguel Migs e altriancora. Molte delle sue produzioni sono entrate nella TOP 10 download sullo store digitale americano "Traxsource". I suoi progetti vengono regolarmente supportati da molti big della scena House come David Morales, Louie Vega, Roger Sanchez, Mark Knight,Michael Gray, Jamie Lewis, Marshall Jefferson, Kenny Carpenter e molti altri.

Durante la sua carriera ha lavorato in prestigiosi club in Italia e all'estero. A settembre 2025 è stato protagonista con i suoi DJ Set nell'hospitality CHIVAS REGAL/Scuderia FERRARI, durante il GP di Formula 1 di Monza. Si esibirà a Gusto Jazz con l'accompagnamento dal vivo del sassofonista Mike Torquato. Sabato 27 giugno - Piazza Abbazia Dalle ore 20:00 - Aperitivo in Jazz, degustazioni con ticket a cura ed in collaborazione con After e Pesce Fritto e Baccalà Ore 21:30 - Concerto: Nick The NightFly Quintet in "My Italian Fantasy"Nick The Nightfly, di origini scozzesi, è noto soprattutto per il programma radiofonico Monte Carlo Nights, il programma notturno più famoso d'Italia dedicato a nuove musiche e tendenze, in onda da oltre 30 anni su Radio Monte Carlo dal lunedì alla domenica, dalle 22.00 all'1.00.È anche cantante, chitarrista e compositore, autore di brani come Semplicemente per Andrea Bocelli, con testo di Maurizio Costanzo. Alla radio ha ospitato e intervistato artisti internazionali come Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Brian Eno, HerbieHancock, Caetano Veloso e molti altri. Nick porta in scena a Corato un viaggio musicale attraverso le canzoni degli artisti italiani che hanno ispirato la sua carriera, con cui ha collaborato o intervistato nel suo programma "Monte Carlo Nights". - Un mix di classici e nuove interpretazioni, con un tocco di jazz e soul, tipico dello stile di Nick. Artisti come Pino Daniele, Gino Paoli Fabio Concato, Paolo Conte, Lucio Dalla e il compositore Nicola Piovani.

Non mancheranno composizioni originali di Nick The Nightfly e questi suoi amati classici della musica Italiana riarrangiati con il suo 5tet, formato da Francesco Puglisi, Jerry Popolo, Seby Burgio e Michele Santoleri. Ci sarà "Jazz, Pop & Swing", una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni, dove tradizione e modernità si incontrano sul palco per dare nuova vita a capolavori senza tempo. Gusto Jazz è organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion ETS con la direzione artistica di Alberto La Monica e realizzato grazie al contributo del Comune di Corato.
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