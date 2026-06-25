Oratorio che educa, fraternità che unisce

La giornata degli oratori cittadini ha riunito tutte le realtà parrocchiali della città in un appuntamento dedicato alla crescita educativa, alla collaborazione pastorale e alla promozione di una fraternità concreta e condivisa.Sotto il titolo "Oratorio che educa e fraternità che unisce", l'iniziativa ha valorizzato il ruolo degli oratori come presidi educativi e comunitari, capaci di accompagnare bambini, adolescenti e famiglie in un percorso di formazione integrale.Gli oratori parrocchiali hanno presentato attività, progetti e metodologie che quotidianamente sostengono la crescita dei più giovani.L'incontro ha ribadito l'importanza di un'azione educativa condivisa, fondata su ascolto, responsabilità e presenza costante degli animatori e dei sacerdotiLa giornata ha rappresentato un momento significativo di unità cittadina: ogni oratorio ha portato la propria esperienza, contribuendo a un quadro comune di buone pratiche e sinergie pastorali.La collaborazione tra parrocchie si conferma elemento essenziale per un servizio educativo più efficace e inclusivo.Attraverso momenti di incontro, attività condivise e spazi di confronto, l'evento ha sottolineato come la fraternità non sia solo un valore da trasmettere, ma un modo di vivere la comunità. La partecipazione congiunta di famiglie, volontari, educatori e sacerdoti ha reso visibile una città che sceglie di camminare insieme.La giornata degli oratori cittadini si è conclusa con un rinnovato impegno a sostenere e potenziare le attività educative durante tutto l'anno pastorale.Gli oratori restano luoghi privilegiati di crescita, inclusione e accompagnamento, capaci di generare legami e responsabilità condivise.