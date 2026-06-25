Oratori estivo delle.parrocchie
Oratori estivo delle.parrocchie
Vita di Città

Oratorio che educa, fraternità che unisce

Giornata cittadina degli oratori: una comunità educativa al servizio dei più giovani

Corato - giovedì 25 giugno 2026 10.48
La giornata degli oratori cittadini ha riunito tutte le realtà parrocchiali della città in un appuntamento dedicato alla crescita educativa, alla collaborazione pastorale e alla promozione di una fraternità concreta e condivisa.
Sotto il titolo "Oratorio che educa e fraternità che unisce", l'iniziativa ha valorizzato il ruolo degli oratori come presidi educativi e comunitari, capaci di accompagnare bambini, adolescenti e famiglie in un percorso di formazione integrale.
Gli oratori parrocchiali hanno presentato attività, progetti e metodologie che quotidianamente sostengono la crescita dei più giovani.
L'incontro ha ribadito l'importanza di un'azione educativa condivisa, fondata su ascolto, responsabilità e presenza costante degli animatori e dei sacerdoti
La giornata ha rappresentato un momento significativo di unità cittadina: ogni oratorio ha portato la propria esperienza, contribuendo a un quadro comune di buone pratiche e sinergie pastorali.
La collaborazione tra parrocchie si conferma elemento essenziale per un servizio educativo più efficace e inclusivo.
Attraverso momenti di incontro, attività condivise e spazi di confronto, l'evento ha sottolineato come la fraternità non sia solo un valore da trasmettere, ma un modo di vivere la comunità. La partecipazione congiunta di famiglie, volontari, educatori e sacerdoti ha reso visibile una città che sceglie di camminare insieme.
La giornata degli oratori cittadini si è conclusa con un rinnovato impegno a sostenere e potenziare le attività educative durante tutto l'anno pastorale.
Gli oratori restano luoghi privilegiati di crescita, inclusione e accompagnamento, capaci di generare legami e responsabilità condivise.
  • Chiesa di San Vito
  • Chiesa
  • Chiesa Matrice
  • Chiesa Sacro Cuore
  • Chiesa dei cappuccini
  • Chiesa Maria SS. Incoronata
  • chiesa di San Benedetto
Spari in strada, paura tra i residenti della zona. Ma i colpi erano a salve
25 giugno 2026 Spari in strada, paura tra i residenti della zona. Ma i colpi erano a salve
Pistola pronta a sparare nascosta in un muretto a secco nelle campagne di Corato
24 giugno 2026 Pistola pronta a sparare nascosta in un muretto a secco nelle campagne di Corato
Altri contenuti a tema
Estate che comincia, comunità che si mette in moto Estate che comincia, comunità che si mette in moto L’oratorio estivo del Sacro Cuore si aprirà con la grande biciclettata di quartiere e il saluto di don Paolo
La benedizione dei fioroni a Corato: fede e tradizione contadina alla Festa di San Vito Martire Eventi La benedizione dei fioroni a Corato: fede e tradizione contadina alla Festa di San Vito Martire Nel giorno della ricorrenza del santo, Don Vincenzo Bovino ha benedetto i primi frutti della stagione.
Una festa che rinnova il cuore della comunità Religione Una festa che rinnova il cuore della comunità Il Triduo del Sacro Cuore segna il primo grande appuntamento pastorale guidato da don Paolo Spera
Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo Religione Al via la Festa di San Vito Martire a Corato: il programma completo Celebrazioni a partire da sabato 13 giugno
Un segno che illumina la comunità Religione Un segno che illumina la comunità Il nuovo logo della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù: identità, fede e gratitudine
Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione Pellegrinaggio delle tre Parrocchie per il centenario di istituzione Il programma di venerdì 22 maggio
Chiese aperte 2026: sui passi di San Francesco presso la rettoria dei Cappuccini Religione Chiese aperte 2026: sui passi di San Francesco presso la rettoria dei Cappuccini In programma domenica 10 maggio
Altare della Reposizione: il Giovedì Santo a Corato Religione Altare della Reposizione: il Giovedì Santo a Corato Un momento di raccoglimento e comunità nelle diverse chiese cittadine
Corato, Nica Testino entra in Consiglio comunale: «Sarò in minoranza, ma con un ruolo di vigilanza attenta»
24 giugno 2026 Corato, Nica Testino entra in Consiglio comunale: «Sarò in minoranza, ma con un ruolo di vigilanza attenta»
A Corato approda il metodo Snoezelen
24 giugno 2026 A Corato approda il metodo Snoezelen
Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato - FOTO
23 giugno 2026 Proclamazione ufficiale per i nuovi consiglieri comunali di Corato - FOTO
Concetta Bucci: «Il mio percorso nell'esecutivo giunge al termine. Guardo indietro con profondo orgoglio»
23 giugno 2026 Concetta Bucci: «Il mio percorso nell'esecutivo giunge al termine. Guardo indietro con profondo orgoglio»
Olio, Ventola scrive al Commissario europeo Hansen: «La Coratina va tutelata in modo definitivo»
23 giugno 2026 Olio, Ventola scrive al Commissario europeo Hansen: «La Coratina va tutelata in modo definitivo»
Al via le iscrizioni per la prima edizione del Carnevale Estivo di Molfetta & Corato
23 giugno 2026 Al via le iscrizioni per la prima edizione del Carnevale Estivo di Molfetta & Corato
Giovedì a Corato “U tascheppàne”: la raccolta di poesie in vernacolo di Gerardo Giuseppe Strippoli
23 giugno 2026 Giovedì a Corato “U tascheppàne”: la raccolta di poesie in vernacolo di Gerardo Giuseppe Strippoli
Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»
23 giugno 2026 Beniamino Marcone nominato assessore di Corato: «L'obiettivo è far crescere i progetti strategici»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.