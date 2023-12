Capodanno, confermata Nina Zilli sul palco di Piazza Cesare Battisti

Il Comune di Corato è lieto di annunciare che l'eclettica artista Nina Zilli sarà l'ospite d'onore del Capodanno in Piazza, un evento straordinario organizzato in collaborazione con Video Italia Puglia, per celebrare l'arrivo del nuovo anno insieme alla comunità.Nina Zilli, un'autentica forza della natura, un vulcano di passione musicale, si esibirà in una serata indimenticabile che vedrà anche la partecipazione di talentuosi artisti locali e un coinvolgente djset.Nina Zilli, originaria di un piccolo paese della Val Trebbia, ha intrapreso un percorso musicale che l'ha portata in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all'Irlanda, seguendo i suoi sogni e le sue fantasie musicali. La sua musica è un mix avvincente di influenze, dalla Motown all'R&B della Stax, dal soul al pop rock dei primi anni '60, con un amore dichiarato per gli artisti italiani come Mina e Celentano, e una passione sfrenata per la musica giamaicana, dal reggae allo ska.Il suo percorso artistico è stato caratterizzato da varie esperienze, dalla fondazione del gruppo Chiara & Gliscuri alla collaborazione con i Franziska, con cui ha portato il reggae in giro per l'Europa. Nel 2009 ha lanciato il suo primo EP, che includeva la cover storica "You Can't Hurry Love" delle Supremes nella versione italiana "L'amore verrà".Nina Zilli ha partecipato al Festival di Sanremo, ricevendo il Premio della Critica 'Mia Martini' e il 'Premio della Sala Stampa Radio e Tv' nella categoria Nuova Generazione. Il suo album "Sempre lontano" è stato certificato disco d'oro, consolidando il suo successo anche attraverso il tour e le partecipazioni a importanti eventi musicali.Negli anni successivi, Nina Zilli ha continuato a sorprendere il pubblico con la sua versatilità artistica, partecipando a progetti speciali, duettando con Gino Paoli e pubblicando album come "L'amore è femmina" e "Modern Art". Il suo contributo al mondo della musica è stato riconosciuto con premi e riconoscimenti, tra cui il premio SIAE per la qualità della sua musica.Nina Zilli sarà l'artista principale di una serata indimenticabile che unirà la comunità di Corato per festeggiare insieme il Capodanno in Piazza."Il Capodanno a Corato si conferma essere un appuntamento atteso. Da diversi giorni infatti circolava in Città e non solo, la fatidica domanda: chi viene a Capodanno? Ebbene, ci apprestiamo a vivere la notte più attesa dell'anno in maniera collettiva. Una notte che vedrà salire sul palco artisti locali, djset e Nina Zilli, artista raffinata, poliedrica e talentuosa, nel solco delle scelte di qualità e di prestigio da noi fatte fino ad ora. Uniamo quindi con soddisfazione la proposta artistica di Video Italia Puglia che ringrazio per l'attenzione, la cura e la disponibilità con le scelte artistiche e culturali dell'amministrazione. Un mix che si configura anche nell'organizzazione affidata rigorosamente a realtà locali del settore, passo a mio parere, importante, oltre che sostenuta anche con l'importante apporto di aziende locali. Una grande sinergia così come accaduto per quanto messo in campo durante il periodo natalizio, un INCANTO che continua. Voglio esprimere il mio più sentito grazie alla componente amministrativa del nostro Comune. Abbiamo e stiamo ancora organizzando tutto in tempi davvero stringenti. Questo è reso possibile anche alla piena disponibilità di dirigenti e impiegati comunali, in particolare il sevizio Suap e Cultura coordinati dal dirigente Sciscioli e dal Comando di Polizia Locale." Dichiara l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone."In un'ottica di sostenibilità locale, tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa sono parte attiva del nostro territorio. Siamo fiduciosi che questo progetto contribuirà a creare un'esperienza unica per la nostra comunità, celebrando sia la ricchezza artistico-culturale di Corato che le competenze professionali del territorio". Afferma Mary Claretta Rubini, Presidente dell'Associazione Video Italia Puglia."Si realizza un sogno importante per me, quello di un ragazzino che immaginava di potersi esibire un giorno, sul palco del Capodanno in piazza: ritrovarsi come co-ideatore di questo importante evento ha superato ogni mia aspettativa. Difatti, Il palco del Capodanno coratino in piazza, per la sua storicità ed importanza, è sempre stato agli occhi di tutto l'artistico locale un punto di arrivo: per questo, insieme all'Associazione Video Italia Puglia, abbiamo pensato ad un percorso dove gli artisti locali potessero diventare parte attiva dell'evento.L'occasione di farsi conoscere dall'intera comunità locale, ritengo infatti, sia una componente fondante di una società orientata al sostegno delle giovani generazioni". Conclude Francesco Ardito, amministratore unico di Music Connection.Il Comune di Corato invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo straordinario evento che si terrà in Piazza Cesare Battisti a partire dalle 23:00. Sarà un Capodanno da ricordare, all'insegna della musica e della gioia con Nina Zilli e tanti altri artisti che renderanno speciale la notte di fine anno.