Si chiama Antonio il primo nato a Corato del 2024!

È azzurro il primo fiocco del 2024 per Corato. Il piccolo Antonio ha emesso il primo vagito alle 5:02 di questa mattina, risultando così il primo nato del 2024 della nostra città.Il neonato, figlio di genitori molfettesi, è nato in perfetta salute, con un peso di 3,3 kg. Grande gioia per il lieto evento nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I.