Concerto di Capodanno: il countdown dei coratini assieme a Nina Zilli

Sarà Nina Zilli la guest star del concerto di fine anno che si terrà a Corato, in Piazza Cesare Battisti, la sera del 31 dicembre.L'evento sarà anche una vetrina unica per alcuni artisti locali: potranno farsi conoscere, condividere la loro arte e allo stesso tempo intrattenere il pubblico.Fra gli artisti coinvolti: Luka Sensi e gli amici indie, Ryah, Notti Fyah. Per i dj sets: Hardeed, Dodo. Alla conduzione dello spettacolo Luciano Riccardi, presentatore e attore del territorio, coadiuvato da Stefano Procacci, volto di Startv 96.In virtù dello spirito di "sostenibilità locale" di tale evento, tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa saranno organismi attivi del nostro territorio (Corato e le zone limitrofe). Per citarne alcuni: Outfut Technology di Felice Ferrara, Sonido di Ferdinando Rutigliano, Officina 94 di Ardito Francesco, Puglia Audio, GT Production di Giuseppe Tarantini. L'iniziativa, quindi, non solo celebra l'arte locale, ma funge anche da veicolo per dare impulso alle realtà imprenditoriali territoriali, contribuendo così alla crescita e al benessere della comunità.