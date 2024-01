Nina Zilli, da Piazza Cesare Battisti, apre il 2024 di Corato

Powered by

Inizia con il botto il 2024 coratino, con la voce di Nina Zilli ad accompagnare la città delle Quattro Torri al nuovo anno. La serata in Piazza, ancora in corso di svolgimento, condotta da Luciano Riccardi, ha visto l'avvicendamento sul palco di Notti Fyah, Luka Sensi e Ryah.A venti minuti dalla mezzanotte ecco l'esibizione di Nina Zilli, che ha aperto con "50 Mila" il suo concerto. A cinque minuti dalla mezzanotte poi, ecco "Per Sempre", fino al classico Countdown, che ha accolto il 2024.La redazione di CoratoViva augura a tutti i nostri concittadini un 2024 ricco di successi e soddisfazioni. Buon Anno!