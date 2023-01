Il sindaco Corrado De Benedittis traccia un bilancio dell'anno appena trascorso in un video messaggio

Il primo cittadino di Corato Corrado De Benedittis affida al suo profilo Facebook l'istituzionale discorso di fine anno. In quasi sei minuti, il sindaco si rivolge ai concittadini, ripercorrendo le tappe salienti di ciò che è stato fatto nel 2022, con uno sguardo a ciò che sarà il 2023."La città è in ripresa, possiamo guardare al futuro con ottimismo. Tanti finanziamenti ricevuti, importanti risultati già in essere, con assoluta priorità alle strade. - poi prosegue: Corato finalmente può guardare avanti, la strada è stata tracciata, possiamo camminare con le nostre gambe verso i nostri obiettivi di città". così De Benedittis sul suo profilo Facebook.