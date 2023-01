Corato festeggia il 2023 con i successi di Vinicio Capossela

Tanti i coratini (e non solo) accorsi in piazza per festeggiare il nuovo anno.

Vinicio Capossela è stato solo la punta di diamante di una serata iniziata intorno alle 22:00 con il polistrumentista Bruno Tomasello e conclusasi a notte fonda con il DJ Set a cura di Shaby. Nel mezzo le improvvise incursioni oratorie del poeta Emar Orante e soprattutto l'inconfondibile arte di Vinicio Capossela, che assieme alla sua Rolling Sponz Band ha fatto ballare e cantare grandi e piccini, in una Piazza non da "sold out", ma che ha comunque regalato un discreto colpo d'occhio.



Il tutto è stato possibile grazie ad un'impeccabile macchina organizzativa, resa possibile anche dall'ottimo lavoro di Polizia Locale, forze dell'ordine e addetti ai lavori.

A notte fonda, quando la maggior parte dei comuni mortali raggiunge il proprio letto, in Piazza non resta che qualche souvenir lasciato da ignari cittadini festanti, qualche bottiglia qua e là e uno zainetto, resti tangibili dell'allegra festa appena terminata.

Andiamo tutti a dormire, sperando di scorgere, nell'alba di questo neonato 2023, un futuro migliore per la nostra città, un futuro migliore per tutti noi.

Buon Anno dalla nuova redazione di Corato Viva.

