Carne equina
Carne equina
Attualità

Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»

La nota completa del senatore di Forza Italia

Corato - sabato 21 febbraio 2026 Comunicato Stampa
La proposta di legge per riconoscere agli equidi lo status giuridico di "animale di affezione" fa discutere. Ecco la nota del senatore pugliese di Forza Italia, Dario Damiani.

Le proposte di legge volte a vietare la macellazione di carne equina in Italia sollevano questioni che meritano una riflessione attenta e razionale. In Italia, la filiera della carne equina rappresenta un segmento economico strutturato, regolamentato e sottoposto a controlli rigorosi. Vietare la macellazione sul territorio nazionale non eliminerebbe il consumo di carne equina ma comporterebbe un aumento delle importazioni, magari da filiere con standard meno stringenti in termini di tracciabilità e sicurezza alimentare. Ad oggi, infatti, solo una proposta di legge vieta esplicitamente il consumo di carne equina, con una scelta dirigista del tutto inaccettabile. Un approccio più efficace potrebbe essere quello di rafforzare ulteriormente i controlli, migliorare le condizioni di allevamento e macellazione e promuovere la massima trasparenza verso i consumatori, anziché adottare un divieto che sposterebbe semplicemente il problema altrove, mettendo in crisi tantissime piccole e medie imprese italiane.

  • Dario Damiani
La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
21 febbraio 2026 La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività
21 febbraio 2026 La Biblioteca “M.R. Imbriani” di Corato presenta i risultati del primo anno di attività
Altri contenuti a tema
Natale, Damiani: «Maggiore serenità per famiglie e imprese» Politica Natale, Damiani: «Maggiore serenità per famiglie e imprese» Il senatore di Forza Italia: «Il clima di fiducia è il miglior regalo che potessimo sperare di trovare»
La Xylella avanza, Damiani (Forza Italia): «Subito la questione sui tavoli nazionali» Politica La Xylella avanza, Damiani (Forza Italia): «Subito la questione sui tavoli nazionali» Le parole del parlamentare pugliese, ricandidato alle elezioni del 25 settembre
Elezioni, Dario Damiani in corsa al Senato nel listino plurinominale Politica Elezioni, Dario Damiani in corsa al Senato nel listino plurinominale Il parlamentare uscente di Forza Italia in seconda posizione
Proposta di legge sulla carne equina: cosa ne pensano i commercianti coratini?
20 febbraio 2026 Proposta di legge sulla carne equina: cosa ne pensano i commercianti coratini?
Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
20 febbraio 2026 Carta d'Identità Elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Corato
Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
19 febbraio 2026 Il coratino Luigi Menduni è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Bari - BAT
Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
19 febbraio 2026 Ferrotramviaria, blocco temporaneo della circolazione a Corato
Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
19 febbraio 2026 Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
19 febbraio 2026 Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
18 febbraio 2026 Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026
Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue
18 febbraio 2026 Colpo argentino per la Virtus: Julian Casalini è biancoblue
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.