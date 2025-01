Carnevale Coratino, 45ma edizione: al via le iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al concorso dei gruppi mascherati del Carnevale Coratino. Al concorso possono partecipare Associazioni, Scuole di Danza, Parrocchie, Privati e gruppi di studenti informali. Anche quest'anno oltre alle due sfilate tradizionali di Domenica 2 e Martedì 4 marzo c'è "La Pegnàte" ovvero la festa della Pentolaccia che si terrà Domenica 9 Marzo con l'esibizione dei gruppi privati e la proclamazione dei vincitori.Intanto martedì 21 Gennaio alle 19:30 presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile n. 41 si terrà la riunione programmatica con i referenti gruppi che intendono partecipare al concorso.Il programma dettagliato e degli eventi collaterali sarà diffuso nelle prossime settimane.Di seguito il regolamento:Art. 1: Possono partecipare gruppi facenti capo ad Associazioni, Parrocchie, Privati cittadini, di ogni località. Le persone che partecipano insieme alla realizzazione di un gruppo devono nominare un loro rappresentante, di maggiore età, che sarà unico referente. I gruppi degli studenti che partecipano come gruppo privato dovranno rispettare il limite massimo di 200 partecipanti ed eleggere uno o più referenti che abbiano compiuto il 18esimo anno di età.Art. 2: É vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione, la diversità di razza e di genere.Art. 3: Le domande di partecipazione al concorso devono essere correlate da allegati: una breve descrizione del tema e una base per la coreografia del gruppo (non superiore a 3 minuti), che devono pervenire presso la sede Pro Loco entro il 20 febbraio 2025.Art. 4: Tutte le disposizioni e l'ordine di uscita dalla sfilata saranno stabilite e comunicate in un'assemblea che sarà indetta a tale scopo dalla Pro Loco con i referenti nominati dai gruppi partecipanti.Art. 5: I gruppi in gara sono tenuti a partecipare obbligatoriamente alle tre sfilate del 2 e 4 Marzo e alla cerimonia di premiazione con apertura della pentolaccia del 9 Marzo secondo il seguente programma:1. Domenica 2 Marzo: ore 14.00 con raduno e partenza da Via lama Di Grazia, arrivo in Piazza Cesare Battisti lungo i Corsi cittadini;2. Martedì 4 Marzo: ore 14.00 con raduno e partenza da Via Lama Di Grazia, arrivo in Piazza Cesare Battisti lungo i Corsi cittadini.3. Domenica 9 Marzo: Festa della Pegnàte, esibizione dei gruppi privati e proclamazione dei vincitori.Art. 6: La mancata partecipazione agli eventi, nei giorni stabiliti, provocherà l'esclusione dal concorso. La commissione inoltre potrebbe escludere dal concorso in qualsiasi momento i gruppi mascherati che dovessero arrecare gravi problemi di ordine pubblico o danni a cose e persone durante la manifestazione.Art. 7: Costituiscono oggetto di valutazione l'originalità, l'allegoria, il costume, la coreografia, il messaggio, i colori e l'interazione con il pubblico. Non saranno prese in considerazione realizzazioni nelle quali il nudo o i contenuti sessuali sono pretestuosi o si riducano ad atti osceni.Art. 8: L'uso di impianti sonori va effettuato senza eccessi di volume e senza creare intralcio all'esibizione di altri gruppi o alla sfilata in genere. Al momento del raduno dei gruppi mascherati è fatto divieto di utilizzare l'amplificazione in modo da facilitare il lavoro dello staff. L'accensione delle attrezzature è consentita soltanto dopo l'avvio del corteo mascherato.Art. 9: I gruppi partecipanti dovranno rispettare il percorso delle sfilate stabilito dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la Pro Loco.Art. 10: I gruppi che hanno a seguito un carro allegorico, hanno l'obbligo di fornire alla Pro Loco un bozzetto del manufatto e il luogo della sua realizzazione, che provvederà al collaudo tecnico. Eventuali carri allegorici a seguito del gruppo non devono superare le dimensioni di 4 metri di larghezza e 4.50 metri di altezza. I carri allegorici non sono oggetto di valutazione per un gruppo mascherato.Art. 11: Eventuali sponsorizzazioni raccolte dai gruppi mascherati dovranno essere comunicate alla Pro Loco Quadratum e dovranno essere eseguite secondo le vigenti norme di legge.Art. 12: I vincitori del primo premio hanno l'obbligo di riconsegnare il palio alla Pro Loco quando lo richiederà.Art. 13: La Pro Loco provvederà di concerto con il Comune, alla nomina di una giuria esterna all'associazione formata da esperti.Art. 14: A ciascun giurato sarà consegnata la scheda di valutazione. Nelle votazioni il singolo giurato dovrà utilizzare per ogni voce indicata nella scheda un punteggio compreso tra 5 a 10. La scheda in dotazione dovrà essere firmata dal giurato e consegnata presso la Pro Loco.Art.15: Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile.Art. 16: I premi in concorso sono così stabiliti: Primo Premio pari a € 1000 e consegna del Palio di Carnevale; Secondo Premio Pari a € 800; Terzo Premio Pari a € 600.Art. 17: I gruppi partecipanti non vincitori riceveranno una attestazione di partecipazione e un premio in denaro pari a € 150.Art. 18: Non è da escludere che il montepremi possa subire modifiche incrementando la disponibilità dei premi.Art. 19: I gruppi mascherati in gara non sono vincolati ad attenersi al tema scelto dalla Pro Loco con l'Amministrazione Comunale e gli Istituti Scolatici.Art. 20: I gruppi sono tenuti ad ottemperare a comportamenti rispettosi tra di essi e con il pubblico, nell'ottica di una sana e corretta competizione. La trasgressione di questa norma comporterà la presa di posizione di atti disciplinari da parte dell'organizzazione.Info e modulistica su www.prolococorato.it