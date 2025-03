Fiume in piena di allegria per il 45° Carnevale Coratino

Il carnevale racchiude in sé sempre quella magia del poter tornare ad osservare il mondo con gli occhi di stupore, proprio come fanno i bambini. Forse è per questo che i più piccoli sono i protagonisti di questa festa caratterizzata dalla gioia, coloratissima e briosa, per ricordare a tutti la bellezza dell'armonia dello stare insieme.Così, come ogni anno, nel regno di Re Cuoraldino, anche il 45° Carnevale Coratino ha stretto attorno al corso cittadino centinaia di coratini e avventori provenienti anche dai paesi limitrofi per condividere la festa dell'allegria in cui ogni sorriso vale.Circa 5mila i partecipanti, secondo le prime stime della Pro Loco Quadratum, organizzatore della manifestazione assieme all'amministrazione comunale, per comporre il serpentone di gruppi mascherati che hanno sfilato in questa domenica di carnevale ricevendo, poi, l'accoglienza per l'esibizione in Piazza Cesare Battisti .Si replica martedi pomeriggio e domenica prossima con bambini e genitori festosi e allegri