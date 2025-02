“Trifoni e Basilischi”: un nuovo carro animerà il Carnevale Coratino

Il soggetto sarà un Basilisco, animale mitologico, presente su alcuni basso-rilievi della nostra città.Un Basilisco si aggirerà per le vie del corso e un Santo con una compagine di Green Men riemersi dalla Pietra con una comunità di animali della Murgia cercherà di sconfiggerlo.È questa l'ultima trovata dell'associazione Lavorare Stanca, morto e sepolto il festival Verso Sud, con tanto di funerale: lo spin-off creato con Luigi Sisto del Bar "Commercio", dà vita alla Compagnia del Trifone, una piccola compagnia girovaga a bordo di un camion azzurro un po' circense, un po' felliniano.Tutto è iniziato così: "Trifone è un signore che gira a Cerignola, con un camioncino celeste di frutta e verdura. Dopo 50 anni decide di venderlo e un fanatico trova questo annuncio, e altri appresso a lui decidono di comprarlo. Da quel giorno è cominciato un Carnevale."La Compagnia, composta da Giuliano Maroccini, Luigi Sisto, Giuseppe Valentino e Fabrizio Riccardi, ha scelto un tema che parlasse di Trifone, (co-patrono di Cerignola) un giovane pastore di oche che riuscì ad ammansire il demonio, manifestatosi sotto forma di Basilisco.Il Basilisco è una creatura mezzo uccello e mezzo rettile, nata da un uovo di un gallo di sette anni covato da un serpente, ha il potere di pietrificare chi lo guarda negli occhi e incenerire ogni cosa al suo passaggio. Gli antagonisti del basilisco sono tre: il morso delle donnole, il canto del gallo, e il suo sguardo riflesso nello specchio.Questa storia, rivisitata in chiave Murgiana, sarà il tema del carro proposto dalla Compagnia del Trifone assieme a Lavorare Stanca e all'Antico Commercio.Il carnevale coratino prevede la sfilata nei giorni 2, 4 e 9 marzo, dal primo pomeriggio a sera, per finire in piazza Cesare Battisti dove il gruppo mascherato presenterà una coreografia.Il Basilisco, alto due metri e mezzo, è a cura di Pasquale Gadaleta, artista con già all'attivo mostre Nazionali, che utilizza materiali mai convenzionali e di recupero.I laboratori delle maschere sono stati curati dagli artisti Fabrizio Riccardi e Peppe Losapio.I costumi sono stati realizzati da Silvia Di Ruvo e Paola Pisicchio.Dettaglio non irrilevante, suonerà una piccola fanfara randagia che fa ballare a suon di percussioni, organetto, fisarmonica e trombone: i Fanfarròni.Attorno a questo progetto è stato fatto un lavoro di archivio delle precedenti edizioni a cura di Marica Di Gioia.Si ringrazia per i contributi storici e iconografici Giuseppe MagniniLa Compagnia del Trifone, composta da: Luigi Sisto, Giuliano Maroccini, Giuseppe Valentino e Fabrizio Riccardi.