Carta “Dedicata a Te”, il Comune di Corato pubblica l’elenco dei beneficiari 2025

Il contributo può essere utilizzato in negozi e supermercati che vendono generi alimentari di prima necessità

Corato - venerdì 31 ottobre 2025 14.10 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1363 del 31.10.2025 l'elenco dei beneficiari della Carta "Dedicata a Te" 2025: misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l'acquisto di beni di prima necessità, che prevede un contributo una tantum del valore di € 500.

Per consultare la graduatoria, cliccare sul seguente link: corato.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/1237499
La graduatoria è consultabile con il numero di protocollo DSU-ISEE.

Modalità di accesso al beneficio
Se sei già in possesso della Carta "Dedicata a Te", l'importo sarà accreditato automaticamente sulla carta. In caso di smarrimento della carta, è possibile richiederne la sostituzione presso un Ufficio Postale presentando: documento di identità valido; codice fiscale/tessera sanitaria; denuncia di smarrimento presentata alle Autorità preposte.
Per i nuovi beneficiari, il Comune sta provvedendo all'invio di una lettera informativa con cui potersi recare presso qualsiasi Ufficio Postale ai fini di ritirare la carta.

Dove si può utilizzare la Carta
Il contributo può essere utilizzato presso: negozi e supermercati che vendono generi alimentari di prima necessità; gli esercizi commerciali che hanno aderito con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme dovranno inoltre essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
