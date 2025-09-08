A Corato la “Carta dedicata a te 2025” per gli alimenti di prima necessità

residenza in Italia di tutti i componenti del nucleo familiare;

ISEE ordinario valido inferiore a € 15.000;

nuclei familiari composti da almeno tre componenti;

non essere percettori di Pensione di Cittadinanza, Assegno di inclusione, Naspi, Dis-coll, indennità di mobilità o qualsiasi altro sostegno al reddito.

Il Comune di Corato informa la cittadinanza dell'avvio dell'edizione 2025 delladi INPS,, come evidenziato dalla comunicazione INPS n° 2519 del 01.09.2025.L'INPS, sulla base dei criteri indicati, elabora le liste dei potenziali beneficiari e le trasmette ai Comuni entro l'11 settembre 2025.. I Comuni hanno poi 30 giorni per inviare le liste aggiornate all'INPS a seguito delle verifiche relative alla residenza e alle incompatibilità. Successivamente l'INPS ha 10 giorni per rendere definitive le liste e trasmetterle a Poste Italiane che provvederà alla consegna delleI beneficiari della precedente edizione riceveranno, invece, la somma stabilita direttamente sulla carta già in possesso dal 2024.La carta potrà essere utilizzata. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio. La carta potrà essere utilizzata, termine ultimo per spendere la somma erogata.