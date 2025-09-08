Spesa
A Corato la “Carta dedicata a te 2025” per gli alimenti di prima necessità

Si tratta di una carte prepagata da 500 euro

Corato - lunedì 8 settembre 2025 9.44 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa la cittadinanza dell'avvio dell'edizione 2025 della Carta "Dedicata a te" di INPS, misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come evidenziato dalla comunicazione INPS n° 2519 del 01.09.2025.

Le condizioni per beneficiare della Carta "DEDICATA A TE":
  • residenza in Italia di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • ISEE ordinario valido inferiore a € 15.000;
  • nuclei familiari composti da almeno tre componenti;
  • non essere percettori di Pensione di Cittadinanza, Assegno di inclusione, Naspi, Dis-coll, indennità di mobilità o qualsiasi altro sostegno al reddito.
L'INPS, sulla base dei criteri indicati, elabora le liste dei potenziali beneficiari e le trasmette ai Comuni entro l'11 settembre 2025. Le liste, dunque, non sono predisposte dal Comune, ma dall'INPS. I Comuni hanno poi 30 giorni per inviare le liste aggiornate all'INPS a seguito delle verifiche relative alla residenza e alle incompatibilità. Successivamente l'INPS ha 10 giorni per rendere definitive le liste e trasmetterle a Poste Italiane che provvederà alla consegna delle carte prepagate da € 500.

I beneficiari della precedente edizione riceveranno, invece, la somma stabilita direttamente sulla carta già in possesso dal 2024.

La carta potrà essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità presso gli esercizi convenzionati. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio. La carta potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2026, termine ultimo per spendere la somma erogata.
