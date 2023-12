Francesco Casillo eletto Presidente dell’Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia

L'Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia) attiva percorsi formativi per il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche altamente specializzate e innovative nel settore dell'agroalimentare, favorendo l'innalzamento del valore del capitale umano al fine dello sviluppo dell'intero sistema-territorio, in particolar modo della competitività delle imprese.I corsi ITS Academy, finanziati al 100% con fondi del PNRR, consentiranno ai giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di specializzarsi ed inserirsi nel mondo del lavoro più efficacemente, raggiungendo il target nazionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del raddoppio degli iscritti al canale formativo nel 2025.La missione della Fondazione ITS Academy AgriPuglia diventa strategica nel perseguimento dell'obbiettivo ministeriale nel comparto agroalimentare del territorio regionale, con un numero di iscritti ai percorsi ITS che dovrà superare il numero di 400.Dopo le modifiche statutarie visto la legge n. 99 del 15/07/2022, l'Assemblea il 15/12/2023 ha eletto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ITS Academy AgriPuglia e rinnovato la carica di Revisore dei conti al Dott. Massimo Panza.L'Assemblea ha ringraziato i componenti della vecchia Giunta Esecutiva, esprimendo nel contempo ai nuovi amministratori i migliori auguri per il loro lavoro.Il Consiglio di Amministrazione neoeletto, composto da Francesco Casillo, Vito Gallo, Nicola Mele, Marco Pagano, Angelo Palmisano, Pietro Vito Suavo Bulzis e Michele Zema oggi, 28 dicembre 2023 ha nominato il Presidente Francesco Casillo, il Vice Presidente Prof. Vito Gallo e il Comitato esecutivo (Francesco Casillo, Vito Gallo, Nicola Mele).Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato il Presidente uscente Prof. Vito Nicola Savino per il lavoro svolto fin dalla costituzione, nel 2010, della Fondazione evidenziandone il suo intuito, energia giovane e la lungimiranza con cui ha operato. Ha condiviso la volontà di proporre all'Assemblea la nomina del Prof. Savino quale Presidente onorario al fine di rendere omaggio all'inestimabile valore del lavoro svolto in passato. La presidenza onoraria del Prof. Savino, inoltre, rappresenta la volontà del Consiglio di Amministrazione di procedere in un percorso di innovazione avendo cura di valorizzare quanto realizzato dai precedenti organi di governo da lui presieduti.La scelta del Presidente (imprenditore) e del Vice Presidente (docente universitario) intende essere l'espressione della volontà di realizzare nel prossimo triennio una forte interazione tra le imprese ed il mondo della formazione al fine di concretizzare le aspettative delle aziende che cercano Tecnici e dei giovani che cercano occupazione, attraverso i percorsi ITS."Ho accettato con entusiasmo la carica di Presidente dell'Istituto - ha dichiarato Francesco Casillo, Presidente e AD di Molino Casillo SpA - nella convinzione di poter contribuire allo sviluppo delle conoscenze tecniche del settore e a fornire delle opportunità ai giovani che intendano avvicinarsi a delle concrete possibilità di inserimento produttivo. Metto, infatti, a disposizione dell'Istituto il mio bagaglio di esperienze imprenditoriali per coniugare al meglio - ha sottolineato il neo Presidente - l'approfondimento teorico e la pratica aziendale del mondo del lavoro."FRANCESCO CASILLOÈ presidente e amministratore delegato di Molino Casillo SpA, la maggiore società operativa del Gruppo. È nato a Corato il 27 Aprile del 1966 e, non ancora maggiorenne, ha affiancato il padre Vincenzo nella gestione delle aziende di famiglia. Gli insegnamenti paterni unitamente a un master in Business Administration conseguito presso la Spegea di Bari nel 1986 gli hanno permesso fin da giovanissimo di rivestire ruoli aziendali di responsabilità. Nei primi anni novanta ha fondato la società di trading di cereali, ora prima in Italia e tra le principali europee, che ha consentito soddisfacenti sinergie con la storica attività molitoria della famiglia.