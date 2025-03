Casillo nessuna candidatura come presidente della regione

Con una nota stampa smentita su una probabile discesa in campo per il patron del Gruppo Casillo

In merito alle indiscrezioni riportate a mezzo stampa negli ultimi giorni, Pasquale Casillo intende precisare che non è in corso alcuna valutazione su una possibile candidatura come Presidente della Regione Puglia.Nonostante il fortissimo legame con il territorio, infatti, Pasquale Casillo è attualmente impegnato sia nelle attività di business volte ad alimentare la crescita e lo sviluppo della propria azienda sia nelle attività relative al proprio incarico in BdM Banca.