Da Corato l’impulso al consolidamento della cultura della manutenzione in ambito industriale

Migliorare i processi di manutenzione, anche attraverso le nuove tecnologie, è un atto imprescindibile per la crescita delle imprese. È in estrema sintesi il messaggio lanciato nel corso dell'unica tappa pugliese del grande roadshow di A.I.MAN. – Associazione Italiana Manutenzione che si è tenuta a Corato, in provincia di Bari, nella giornata dell'8 Giugno 2023.Un evento riuscito che ha chiamato a raccolta i professionisti della manutenzione da ogni parte della Puglia e che ha visto avvicendarsi al tavolo dei relatori alcuni tra i più rappresentativi esperti della materia.L'iniziativa di A.I.MAN. si inserisce in un percorso di avvicinamento a EuroMaintenance 2024, l'unica manifestazione fieristica e congressuale a livello europeo per la manutenzione, organizzata in federazione con EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), che si svolgerà in Italia, a Rimini, dal 16 al 18 Settembre 2024.«Il ruolo della manutenzione nei processi industriali è stato a lungo sottovalutato. Oggi, anche grazie ad A.I.MAN., la manutenzione viene considerata come un processo alla pari di tutti gli altri. Occorre dunque che le aziende investano nella formazione dei manutentori, il cui apporto richiede specializzazione» afferma l'ingegnere Bruno Sasso, presidente di A.I.MAN.«Il paradigma 4.0 ha rappresentato un cambiamento notevole nei processi di manutenzione, fornendo strumenti nuovi che vanno correttamente impiegati e implementati nel processo produttivo. Il nostro obiettivo è trasmettere alle piccole e medie imprese la cultura della manutenzione» aggiunge.«Per la terza volta EuroMaintenance fa tappa in Italia. Un evento di respiro europeo al quale ci stiamo preparando passando attraverso luoghi importanti, dove le eccellenze del nostro paese si mostrano e dimostrano quanto la manutenzione sia centrale e strategica per tutte le attività e tutte le industrie» rileva Cristian Son, responsabile Marketing e Relazioni Esterne A.I.MAN.La location scelta per la tappa pugliese del roadshow di A.I.MAN. non è casuale: i Molini Casillo, infatti, sono rappresentativi di una cultura della manutenzione orientata al miglioramento dei processi produttivi, emblema di efficienza e di avanguardia.E anche Pasquale Casillo, presidente e amministratore delegato di Casillo Partecipazioni Spa, nel suo intervento di saluto ha evidenziato l'importanza del tema, con riferimento ai vari aspetti della gestione dei Big Data e dell'evoluzione della manutenzione: «Viviamo un momento di grande cambiamento; è in arrivo una rivoluzione superiore a quella che abbiamo vissuto con l'affermazione di Internet. È un momento che dobbiamo vivere con positività, entusiasmo e con grande apertura mentale».EuroMaintenance 2024 si configura come l'unico evento continentale di riferimento per la manutenzione e affronterà, fra i vari temi, anche quelli rappresentati dalle Sezioni della A.I.MAN. che, ad oggi, è il riferimento nazionale per chi lavora nell'ambito della manutenzione e che, da oltre 60 anni, con le sue Sezioni Tematiche e Sezioni Territoriali, si impegna a diffondere la cultura in questo settore.