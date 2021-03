Cataldo Strippoli eletto presidente di Confimpresaitalia Bari Città Metropolitana

Il Consiglio Direttivo Regionale di Confimpresaitalia Puglia si è riunito il 26 febbraio nella sede di Corato. Hanno partecipato il Presidente Nazionale dott. Luigi Manganiello, il Direttore delle Confederazione dott. Andrea Tropeano, il Presidente di Confimpresaitalia Unione Regionale Puglia e Presidente di Confimpresaitalia Foggia, Gennaro De Martino, e il Consigliere Carminantonio Tenace, Il Dirigente di Confimpresaitalia B.A.T. dott. Fedele Santomauro, in qualità anche di delegato dal Presidente Avv. Alessandra Giusti di Confimpresaitalia Taranto, il Consigliere e imprenditore della B.A.T. Vincenzo di Tondo, Il Presidente di Confimpresaitalia Brindisi dott. Tommaso Moro e il Consigliere Agostino Iaia.Il Presidente Regionale De Martino ha introdotto i lavori facendo un'analisi sulle politiche di sviluppo della Confederazione in Puglia, invitando i dirigenti ad incrementare il tesseramento al fine di avere una maggiore rappresentatività nei confronti della Regione Puglia e degli Enti ad essa collegati.Nel corso dei lavori si è proceduto alla sostituzione degli Organi del Direttivo di Confimpresaitalia Bari Città Metropolitana con l'elezione del rag. Cataldo Strippoli, noto commercialista di Corato nel ruolo di Presidente, Giovanni Mazzone, commerciante di Ruvo di Puglia in qualità di Vicepresidente, e Daniela Coccorese, imprenditrice di Adelfia, nel ruolo di Consigliere.Il rag. Strippoli e i membri del direttivo avranno il compito di organizzare sul territorio rappresentato le strutture politico sindacali. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente Regionale De Martino, ha provveduto al trasferimento della sede regionale di Confimpresaitalia Unione Regionale della Puglia presso la sede Provinciale di Foggia in Via Zezza, 2.In occasione dell'incontro, il Presidente Nazionale Manganiello, ha designato il Sig. Agostino Iaia Conciliatore Sindacale presso la sede di Confimpresaitalia Brindisi e ha provveduto ad inserirlo nell' Elenco Nazionale dei Conciliatori.Inoltre, il presidente Manganiello proporrà la nomina del dott. Fedele Santomauro, agli Organi di iFORM Confimpresaitalia, Federazione Nazionale delle Imprese, degli Enti di Istruzione e Formazione e dei Formatori Professionisti, come Coordinatore e Delegato Regionale della Puglia.Il Presidente Nazionale dott. Luigi Manganiello ben consapevole delle opportunità che esprime il territorio pugliese, ha augurato vive soddisfazioni e un proficuo lavoro.La nuova sede di Confimpresaitalia Bari Città Metropolitana è a Corato, in Via Dante 54.