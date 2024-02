Celebrazioni centenario del liceo Oriani

Giovedì 15 febbraio a partire dalle 10.30 presso l'Agorà "Felice Tarantini" del Liceo "Oriani" in via S. Faustina Kowalska 1 si terrà una Tavola Rotonda sul tema "La Cultura e l'Istruzione umanistica nel presente e le prospettive future".L'evento, che rientra nel ricco programma di appuntamenti pensati per celebrare il Centenario del Liceo Classico Oriani che vide i suoi natali il 1 ottobre 1923, si pone l'obiettivo di riflettere sulla attualità della cultura umanistica e sullo studio di discipline, quali il latino e il greco, che consentono di affinare la propria capacità di capire e farsi capire, di appropriarsi della complessità (linguistica ma anche di pensiero) e, poi, di esprimere cose complesse anche nelle frasi semplici utilizzate oggi.Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, la sessione mattutina si aprirà con i contributi dell'On. Paola Frassinetti – sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito – del dott. Francesco Forliano – dirigente USR Puglia – dell'On. Chiara Gemma – commissione Cultura e Istruzione al Parlamento Europeo.Nel corso della mattinata sarà inoltre presentato – a cura del prof. Giovanni Capurso – il volume "Un secolo di storia del Liceo Classico Alfredo Oriani. Studi, testimonianze e foto d'epoca", un pregevole lavoro di ricostruzione storica del secolo vissuto dal prestigioso liceo coratino.Nella sessione pomeridiana, infine, gli interventi del Dirigente Scolastico, del sindaco di Corato, prof. Corrado De Benedittis, del prof. Marco Bronzini, consigliere delegato per la scuola della Città Metropolitana, e dei professori Giuseppe Elia e Anna Tiziana Drago, docenti dell'Università degli Studi di Bari.Un appuntamento di grande rilevanza cui la comunità coratina tutta è invitata.