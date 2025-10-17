Centinaia di nuovi impianti pubblicitari digitali in città: nasce Affixia di CoratoHub

Centinaia di nuovi impianti pubblicitari digitali stanno per arrivare in città. Si chiama Affixia il nuovo e innovativo strumento di marketing ideato e sviluppato da CoratoHub, pensato per rivoluzionare il modo di comunicare delle imprese e amplificare al massimo la visibilità dei propri clienti.

Affixia introduce un concetto completamente nuovo di affissione: totem digitali interattivi che trasformano la pubblicità tradizionale in un'esperienza moderna, immediata e ad alto impatto visivo.



L'obiettivo è chiaro: raggiungere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, combinando la potenza delle sponsorizzazioni online su Facebook e Instagram con la forza evocativa delle affissioni fisiche. La differenza? Tutto diventa digitale, consultabile e condivisibile in un istante.

Con Affixia, CoratoHub apre le porte a un nuovo modo di fare comunicazione, capace di dialogare con il pubblico giovane, dinamico e sempre connesso, che sceglie i prodotti solo se li trova anche online.



È un vero salto nel futuro del marketing: niente più sprechi di carta o consumo di suolo, ma solo impatto, velocità e sostenibilità.

Grazie agli strumenti avanzati di condivisione e sponsorizzazione, le campagne promosse con Affixia possono raggiungere oltre 15.000 visualizzazioni in pochissimo tempo, garantendo una diffusione capillare e immediata dei messaggi pubblicitari.

"Affidarsi ad Affixia significa parlare la lingua del pubblico di oggi — spiegano da CoratoHub — un pubblico che non si ferma più davanti a un cartellone, ma vive le proprie esperienze di consultazione quasi esclusivamente in digitale."

Con questa iniziativa, CoratoHub conferma la propria vocazione all'innovazione e alla sperimentazione, anticipando i cambiamenti del mercato e offrendo strategie di comunicazione all'avanguardia, fresche e irresistibili.

Affixia vi aspetta!



Scegliete i totem digitali di CoratoHub: uno spazio senza limiti, pronto a dare voce alle vostre idee.

Scopri subito Affixia e porta la tua pubblicità nel futuro!

Prenota ora il tuo spazio digitale e rendi la tua comunicazione visibile in tutta la città.

🔗 Scopri di più su Affixia