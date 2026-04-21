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"Corato si racconta": un volto inedito della città tra radici, devozione e tradizioni dimenticate
Domani 21 aprile la presentazione di nuove pubblicazioni editoriali sul patrimonio storico coratino
Corato - martedì 21 aprile 2026 Comunicato Stampa
Un viaggio nel cuore pulsante della memoria locale, per riscoprire ciò che il tempo ha stratificato e che oggi torna alla luce. Martedì 21 aprile 2026, alle ore 18:30, la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale di Corato (nella sua sede storica) ospiterà l'evento "Corato si racconta", una serata dedicata alla presentazione delle nuove fatiche editoriali promosse dalla Pro Loco "Quadratum".
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e dal prestigioso Centro Interuniversitario Seminario di Storia della Scienza, non è solo una presentazione di libri, ma un atto d'amore verso il territorio. Il cuore dell'incontro risiede nel valore scientifico e documentale delle opere: si tratta, infatti, di pubblicazioni che contengono ricerche interamente inedite sulla città di Corato. Attraverso lo studio di fonti d'archivio e testimonianze dirette, gli autori hanno ricostruito frammenti di storia, radici identitarie e tradizioni che rischiavano di andare perdute.
La Collana-mosaico "I Quaderni della Pro Loco Quadratum": una raccolta che esplora la città attraverso quattro lenti d'ingrandimento: Murgiando, A Regola d'Arte, Tra chiese rurali e Via Francigena e Tra Santi e Leggende.
"San Cristoforo, il Patrono dimenticato di Corato": un'importante ricerca che riporta alla luce il legame storico e spirituale tra la città e la figura del Santo.
"Itinerari Votivi, uno studio della devozione popolare della città di Corato": un'opera che mappa i segni della fede semplice e profonda incisi nelle strade e nell'anima della comunità.
Le opere sono anche dotate di qr-code con traduzione dei testi – a cura di David Florin Oprescu, Sabrina Mintrone, Valerio Piccolo e Sabrina Mangione.
Gerardo Giuseppe Strippoli (Presidente Pro Loco Quadratum)
Gerardo Lionetti (Vicepresidente Unpli Puglia APS)
Vito Bucci - Autore "San Cristoforo, il Patrono dimenticato di Corato"
Giulia Saragaglia - Autrice di "Itinerari Votivi, uno studio della devozione popolare della città di Corato"
Angelofabio Attolico - Responsabile turismo outdoor e referente tecnico della Via Francigena nel Sud - Pugliapromozione AReT.
«Queste pubblicazioni rappresentano un tassello fondamentale per la nostra comunità.» sottolinea il Presidente della Pro Loco Gerardo Giuseppe Strippoli «Invitiamo i cittadini e gli appassionati a partecipare per riappropriarsi di una storia che appartiene a tutti noi, raccontata attraverso documenti e scoperte e con la passione per un territorio che ha ancora tanto da dire e da dare.»
L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e dal prestigioso Centro Interuniversitario Seminario di Storia della Scienza, non è solo una presentazione di libri, ma un atto d'amore verso il territorio. Il cuore dell'incontro risiede nel valore scientifico e documentale delle opere: si tratta, infatti, di pubblicazioni che contengono ricerche interamente inedite sulla città di Corato. Attraverso lo studio di fonti d'archivio e testimonianze dirette, gli autori hanno ricostruito frammenti di storia, radici identitarie e tradizioni che rischiavano di andare perdute.
Le opere in primo pianoIl piano editoriale che verrà presentato si articola in tre filoni principali:
La Collana-mosaico "I Quaderni della Pro Loco Quadratum": una raccolta che esplora la città attraverso quattro lenti d'ingrandimento: Murgiando, A Regola d'Arte, Tra chiese rurali e Via Francigena e Tra Santi e Leggende.
"San Cristoforo, il Patrono dimenticato di Corato": un'importante ricerca che riporta alla luce il legame storico e spirituale tra la città e la figura del Santo.
"Itinerari Votivi, uno studio della devozione popolare della città di Corato": un'opera che mappa i segni della fede semplice e profonda incisi nelle strade e nell'anima della comunità.
Le opere sono anche dotate di qr-code con traduzione dei testi – a cura di David Florin Oprescu, Sabrina Mintrone, Valerio Piccolo e Sabrina Mangione.
L'evento e gli interventiLa serata, moderata dal giornalista de "La Repubblica" Cenzio Di Zanni, vedrà il seguente programma di interventi:
Saluti:Rocco Lauciello (Presidente Pro Loco Unpli Puglia APS)
Gerardo Giuseppe Strippoli (Presidente Pro Loco Quadratum)
Gerardo Lionetti (Vicepresidente Unpli Puglia APS)
Presenteranno le pubblicazioni:Domenico Paganelli - curatore della Collana-mosaico "I Quaderni della Pro Loco Quadratum"
Vito Bucci - Autore "San Cristoforo, il Patrono dimenticato di Corato"
Giulia Saragaglia - Autrice di "Itinerari Votivi, uno studio della devozione popolare della città di Corato"
Approfondiranno i contenuti delle opere:Prof. Francesco Marrone - Docente di Storia della Filosofia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; Direttore del Centro Interuniversitario Seminario di Storia della Scienza
Angelofabio Attolico - Responsabile turismo outdoor e referente tecnico della Via Francigena nel Sud - Pugliapromozione AReT.
«Queste pubblicazioni rappresentano un tassello fondamentale per la nostra comunità.» sottolinea il Presidente della Pro Loco Gerardo Giuseppe Strippoli «Invitiamo i cittadini e gli appassionati a partecipare per riappropriarsi di una storia che appartiene a tutti noi, raccontata attraverso documenti e scoperte e con la passione per un territorio che ha ancora tanto da dire e da dare.»
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