"Corato si racconta": un volto inedito della città tra radici, devozione e tradizioni dimenticate

Le opere in primo piano

L'evento e gli interventi

Saluti:

Presenteranno le pubblicazioni:

Approfondiranno i contenuti delle opere:

Un viaggio nel cuore pulsante della memoria locale, per riscoprire ciò che il tempo ha stratificato e che oggi torna alla luce. Martedì 21 aprile 2026, alle ore 18:30, la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale di Corato (nella sua sede storica) ospiterà l'evento, una serata dedicata alla presentazione dellepromosse dalla Pro Loco "Quadratum".L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e dal prestigioso Centro Interuniversitario Seminario di Storia della Scienza, non è solo una presentazione di libri, ma un atto d'amore verso il territorio. Il cuore dell'incontro risiede nel valore scientifico e documentale delle opere: si tratta, infatti, di pubblicazioni che contengono ricerche interamente inedite sulla città di Corato. Attraverso lo studio di fonti d'archivio e testimonianze dirette, gli autori hanno ricostruito frammenti di storia, radici identitarie e tradizioni che rischiavano di andare perdute.Il piano editoriale che verrà presentato si articola in tre filoni principali:La Collana-mosaico "I Quaderni della Pro Loco Quadratum": una raccolta che esplora la città attraverso quattro lenti d'ingrandimento: Murgiando, A Regola d'Arte, Tra chiese rurali e Via Francigena e Tra Santi e Leggende."San Cristoforo, il Patrono dimenticato di Corato": un'importante ricerca che riporta alla luce il legame storico e spirituale tra la città e la figura del Santo."Itinerari Votivi, uno studio della devozione popolare della città di Corato": un'opera che mappa i segni della fede semplice e profonda incisi nelle strade e nell'anima della comunità.Le opere sono anche dotate di qr-code con traduzione dei testi – a cura di David Florin Oprescu, Sabrina Mintrone, Valerio Piccolo e Sabrina Mangione.La serata, moderata dal giornalista de "La Repubblica" Cenzio Di Zanni, vedrà il seguente programma di interventi:Rocco Lauciello (Presidente Pro Loco Unpli Puglia APS)Gerardo Giuseppe Strippoli (Presidente Pro Loco Quadratum)Gerardo Lionetti (Vicepresidente Unpli Puglia APS)Domenico Paganelli - curatore della Collana-mosaico "I Quaderni della Pro Loco Quadratum"Vito Bucci - Autore "San Cristoforo, il Patrono dimenticato di Corato"Giulia Saragaglia - Autrice di "Itinerari Votivi, uno studio della devozione popolare della città di Corato"Prof. Francesco Marrone - Docente di Storia della Filosofia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; Direttore del Centro Interuniversitario Seminario di Storia della ScienzaAngelofabio Attolico - Responsabile turismo outdoor e referente tecnico della Via Francigena nel Sud - Pugliapromozione AReT.«Queste pubblicazioni rappresentano un tassello fondamentale per la nostra comunità.» sottolinea il Presidente della Pro Loco Gerardo Giuseppe Strippoli «Invitiamo i cittadini e gli appassionati a partecipare per riappropriarsi di una storia che appartiene a tutti noi, raccontata attraverso documenti e scoperte e con la passione per un territorio che ha ancora tanto da dire e da dare.»