La Fas Basket Corato batte Rende al Palalosito e si gioca tutto a Monopoli
La Fas Basket Corato batte Rende al Palalosito e si gioca tutto a Monopoli
Basket

La Fas Basket Corato batte Rende al Palalosito e si gioca tutto a Monopoli

Decisiva adesso per Corato la trasferta sul difficile parquet di Monopoli, nell'ultima giornata di campionato in programma domenica alle ore 18

Corato - lunedì 20 aprile 2026 16.27 Comunicato Stampa
La Fas Basket Corato, nell'ultima gara casalinga di regular season, batte, in un PalaLosito caldo e pieno di tifosi ed entusiasmo, Rende 85-75 e continua a sperare nella salvezza diretta. Il match è stato molto più difficile di quel che non dica il punteggio finale, con i calabresi che hanno lottato fino alla fine con i coratini per il successo e che non hanno mai mollato.

I coratini partono forte, con Corral che sblocca subito il match di cui sarà top scorer e grande protagonista. Avvio di marca barese (7-2) con i calabresi che però non ci stanno a far la vittima sacrificale e reagiscono, trovando addirittura il vantaggio esterno con la tripla di Petuendju (12-14). Corato risponde presente e reagisce pareggiando prima con Dip e poi trovando un break importante grazie allo stesso Dip, a Corral ed alla tripla di Manisi che sembra lanciare i pugliesi (24-17). Rende però non ci sta e resta a contatto con i baresi . Usai, Schifeo e Lucadamo riavvicinano i calabresi con il primo quarto che termina 28-24.

Secondo quarto con il tema tattico che resta sempre lo stesso. Corato fa gara di testa e prova a scappare via ma ogni volta Rende prontamente si rifa sotto. I neroverdi con Rapini e le triple di Manisi e Corral provano a spingere ed a mettere un po di distanza in proprio favore ma la gara resta sempre viva ed incerta con i ragazzi di coach Carbone che reagiscono colpo su colpo con i vari Usai, Cavalieri e Petuendju, top scorer ospite alla fine con 23 punti. Il risultato di un match comunque piacevole e dai rtmi alti è che all'intervallo Corato è avanti 48-45.

Terzo quarto che segue la falsariga dei primi due. Cabodevilla segna il primo canestro ma le due squadre troveranno meno la retina rispetto ai primi 20 minuti. Si sbaglia tanto ma Corato con Paoletti prima ed una tripla di Corral poi sembra trovare la fuga giusta (59-49). Rende però non si da per vinta e possesso dopo possesso torna a farsi pericolosa. Petuendju e Schifeo confenzionano il 6-0 ospite che riporta i calabresi quasi a contatto e che chiude la terza frazione sul 59-55.

Anche l'ultimo quarto fila via in maniera molto equilibrata. Rapini in avvio con una tripla prova a scuotere i suoi, seguito a ruota da Corral sempre dalla distanza. Rende però resta in scia (69-65). sono Cabodevilla e la tripla di Basile a rompere l'equilibrio in favore dei locali (74-65). Corato non molla e con altre due triple consecutive firmate ancora Basile e Manisi da la spallata al match (80-70). Nell'ultimo minuto i coratini staccano la spina troppo presto regalando 5 punti consecutivi a Rende che prova a ritornar sotto ma ancora Corral sigla il canestro del successo, certificato dai liberi finali di Paoletti che valgono l'85-75 finale.

Decisiva adesso per Corato la trasferta sul difficile parquet di Monopoli, nell'ultima giornata di campionato in programma domenica prossima alle ore 18. Ai coratini serve una vittoria, che però potrebbe anche non bastare per a salvezza diretta se non insieme ad altri risultati.

FAS BASKET CORATO - BIM BUM BASKET RENDE 85 – 75

CORATO: Manisi 9, Cabodevilla 10, Dip 6, Rapini 9, Braga 2, Basile 12, Corral 26, De Rossi 2, Mulevicius, Bavaro n.e.,Diaz, Paoletti 9. All. Verile Ass. All. Silvestrini

RENDE: Gagliardi n.e., Usai 8, Diakhate n.e., Cavalieri 7, Cerchiaro n.e., Lucadamo 5, Boccasavia 10, Cagnacci 13, Schifeo 9, Yeyap 23. All. Carbone

ARBITRI: Marseglia di Mesagne (BR) e Carella di Brindisi

PARZIALI: 28-24; 48-45; 59-55; 85-75
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Fas Basket Corato
Sicurezza e illuminazione: il caso della strada provinciale fra Trani e Corato
20 aprile 2026 Sicurezza e illuminazione: il caso della strada provinciale fra Trani e Corato
Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte. «Il confronto arricchisce, non divide»
20 aprile 2026 Il caso: a Corato marito e moglie candidati in due liste opposte. «Il confronto arricchisce, non divide»
Altri contenuti a tema
Una super Fas Basket Corato manda ko la capolista Matera al Palalosito Una super Fas Basket Corato manda ko la capolista Matera al Palalosito I coratini nel turno infrasettimanale dominano e vincono al PalaLosito 97-63
Playoff più lontani per la Fas Basket Corato. La sconfitta sul parquet di Ragusa Playoff più lontani per la Fas Basket Corato. La sconfitta sul parquet di Ragusa Gara equilibrata per 35 minuti, poi l’allungo decisivo dei siciliani spegne le speranze coratine
Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria Corato esce a testa altissima da un confronto che sembrava impossibile
Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta Fas Basket Corato, bella vittoria contro Castellaneta Ultimo match firmato dal capitano Nicolò Basile
Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari Vincono 71-96 e centrano la quinta vittoria in trasferta
La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona I neroverdi non riescono a imporsi al PalaLosito
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta Rammarico dei coratini per i primi due quarti
La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli La Fas Basket Corato sfiora la vittoria contro Monopoli Si è dovuta arrendere nei secondi finali con 54-57
“Murgia Stellata”: prosegue fino al 17 maggio la mostra di fotografia astronomica a Corato
20 aprile 2026 “Murgia Stellata”: prosegue fino al 17 maggio la mostra di fotografia astronomica a Corato
Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità
20 aprile 2026 Gran Caffè, una chiusura che pesa: Corato perde un pezzo della sua identità
I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie  "Lo chiamava rock & roll "
20 aprile 2026 I coratini Ivana Lotito e Nicola Nocella presentano il road movie "Lo chiamava rock & roll"
A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini
19 aprile 2026 A Corato la presentazione del nuovo libro di Barbara Nappini
Incendi d'auto, due arresti a Corato. Incastrato anche un terzo: denunciato
18 aprile 2026 Incendi d'auto, due arresti a Corato. Incastrato anche un terzo: denunciato
Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne di Corato
18 aprile 2026 Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne di Corato
La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona”
18 aprile 2026 La velostazione di Corato al centro del tour “Di Zona in Zona”
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
18 aprile 2026 Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.