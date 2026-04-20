La Fas Basket Corato batte Rende al Palalosito e si gioca tutto a Monopoli

La Fas Basket Corato, nell'ultima gara casalinga di regular season, batte, in un PalaLosito caldo e pieno di tifosi ed entusiasmo, Rende 85-75 e continua a sperare nella salvezza diretta. Il match è stato molto più difficile di quel che non dica il punteggio finale, con i calabresi che hanno lottato fino alla fine con i coratini per il successo e che non hanno mai mollato.I coratini partono forte, con Corral che sblocca subito il match di cui sarà top scorer e grande protagonista. Avvio di marca barese (7-2) con i calabresi che però non ci stanno a far la vittima sacrificale e reagiscono, trovando addirittura il vantaggio esterno con la tripla di Petuendju (12-14). Corato risponde presente e reagisce pareggiando prima con Dip e poi trovando un break importante grazie allo stesso Dip, a Corral ed alla tripla di Manisi che sembra lanciare i pugliesi (24-17). Rende però non ci sta e resta a contatto con i baresi . Usai, Schifeo e Lucadamo riavvicinano i calabresi con il primo quarto che termina 28-24.Secondo quarto con il tema tattico che resta sempre lo stesso. Corato fa gara di testa e prova a scappare via ma ogni volta Rende prontamente si rifa sotto. I neroverdi con Rapini e le triple di Manisi e Corral provano a spingere ed a mettere un po di distanza in proprio favore ma la gara resta sempre viva ed incerta con i ragazzi di coach Carbone che reagiscono colpo su colpo con i vari Usai, Cavalieri e Petuendju, top scorer ospite alla fine con 23 punti. Il risultato di un match comunque piacevole e dai rtmi alti è che all'intervallo Corato è avanti 48-45.Terzo quarto che segue la falsariga dei primi due. Cabodevilla segna il primo canestro ma le due squadre troveranno meno la retina rispetto ai primi 20 minuti. Si sbaglia tanto ma Corato con Paoletti prima ed una tripla di Corral poi sembra trovare la fuga giusta (59-49). Rende però non si da per vinta e possesso dopo possesso torna a farsi pericolosa. Petuendju e Schifeo confenzionano il 6-0 ospite che riporta i calabresi quasi a contatto e che chiude la terza frazione sul 59-55.Anche l'ultimo quarto fila via in maniera molto equilibrata. Rapini in avvio con una tripla prova a scuotere i suoi, seguito a ruota da Corral sempre dalla distanza. Rende però resta in scia (69-65). sono Cabodevilla e la tripla di Basile a rompere l'equilibrio in favore dei locali (74-65). Corato non molla e con altre due triple consecutive firmate ancora Basile e Manisi da la spallata al match (80-70). Nell'ultimo minuto i coratini staccano la spina troppo presto regalando 5 punti consecutivi a Rende che prova a ritornar sotto ma ancora Corral sigla il canestro del successo, certificato dai liberi finali di Paoletti che valgono l'85-75 finale.Decisiva adesso per Corato la trasferta sul difficile parquet di Monopoli, nell'ultima giornata di campionato in programma domenica prossima alle ore 18. Ai coratini serve una vittoria, che però potrebbe anche non bastare per a salvezza diretta se non insieme ad altri risultati.FAS BASKET CORATO - BIM BUM BASKET RENDE 85 – 75CORATO: Manisi 9, Cabodevilla 10, Dip 6, Rapini 9, Braga 2, Basile 12, Corral 26, De Rossi 2, Mulevicius, Bavaro n.e.,Diaz, Paoletti 9. All. Verile Ass. All. SilvestriniRENDE: Gagliardi n.e., Usai 8, Diakhate n.e., Cavalieri 7, Cerchiaro n.e., Lucadamo 5, Boccasavia 10, Cagnacci 13, Schifeo 9, Yeyap 23. All. CarboneARBITRI: Marseglia di Mesagne (BR) e Carella di BrindisiPARZIALI: 28-24; 48-45; 59-55; 85-75