Un Corato sprecone fa harakiri a Bisceglie

Si sa, nel calcio non è come nel pugilato, non si vince ai punti, ma a chi la mette dentro. Alla squadra di Doudou, non sono bastati ritmo, abnegazione, idee per sfruttare le tante occasioni create a catena di montaggio, tant'è che il migliore in campo alla fine dei 95', sarà il portiere Di Candia. Nel 1° tempo, se le varie occasioni di Campitello (3), Scardigno (2) e Tedone fossero andate a segno, la squadra ospite avrebbe meritatamente preso il largo.Ma imprecisione e mancanza di cinismo degli avanti coratini, hanno tenuto prima bloccato il risultato sullo 0-0, anzi a metà tempo, alla 1^ occasione personale di De Marco (bella esecuzione), si sono ritrovati sotto di un gol.Pur con l'asfissiante pressione, che costringeva i locali alla difensiva ad oltranza, i neroverdi giungevano al pareggio con Scardigno, poco prima dell'intervallo, nella maniera più rocambolesca, grazie ad un errato disimpegno proprio di Di Candia, che sembrava precludere ad un nuovo scenario in discesa per i ragazzi del Presidente Colabella, fresco quarantenne.Ma dopo pochi minuti della 2^ frazione, è Zinfollino (impeccabile stagione fin qui) a restituire il favore, con presa imperfetta, che favorisce il tap-in di Dell'Olio che insacca da 2 passi.I ragazzi di Doudou hanno speso tanto e anche in virtù di un caldo che si fa sentire, pur meno lucidi della 1^ parte, costringono ancora i padroni di casa alla ritirata, sia pur in modo ordinato.I neroverdi si fanno pericolosi con una testata di Disposto e soprattutto con Scardigno che colpisce clamorosamente la traversa, da oltre 40 metri a portiere battuto.La porta sembra stregata ed inviolabile e ci mette anche lo zampino l'arbitro Valeria Pepe, molto brava in altre circostanze, ieri incerta, forse per la designazione ricevuta e rimpallata il sabato, che non ha coraggio, in pieno recupero, di assegnare un sacrosanto penalty su Campitiello e che inchioda il risultato sul 2-1, consentendo ai biscegliesi di raggiungere, proprio il Corato, a quota 38, in una giornata storta e sfortunata solo per il risultato, che non intacca le possibilità di salvezza di Dispoto & C.Prossimo appuntamento in casa con il San Severo