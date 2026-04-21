L'AIC annuncia l'avvio delle votazioni per il Premio "Luce d'Impresa"

Viviamo un'epoca di trasformazioni profonde. I grandi equilibri geopolitici si ridisegnano, le catene di approvvigionamento si accorciano, l'Europa accelera sul reshoring produttivo, il Mediterraneo torna al centro delle rotte strategiche mondiali.





In questo scenario, il Sud Italia — e con esso la Puglia — non è più periferia: è crocevia. Corato, con il suo tessuto di imprese radicate nel territorio ma capaci di guardare lontano, rappresenta esattamente il tipo di realtà che può trasformare l'incertezza globale in opportunità concreta. È in questo contesto che l'Associazione Imprenditori Coratini annuncia l'avvio delle votazioni per il Premio "Luce d'Impresa" — il riconoscimento annuale che celebra le eccellenze imprenditoriali del territorio.





Più che un premio, è una presa di posizione: le imprese locali non sono semplici attori economici, sono agenti di sviluppo, identità e resilienza. E lo sono ancora di più oggi, mentre la città si avvicina al voto per il rinnovo della sua guida amministrativa. Il tessuto produttivo coratino lancia un segnale chiaro a chi si candida a governare: qualunque sarà il risultato delle urne, il futuro di Corato si costruisce insieme — tra chi amministra e chi rischia in proprio ogni giorno.





Le imprese non chiedono favori: chiedono visione, infrastrutture, semplificazione. Chiedono una classe dirigente capace di riconoscere che sviluppo economico e qualità della vita sono, semplicemente, la stessa cosa. Il Premio "Luce d'Impresa" è anche questo: un promemoria rivolto a tutta la città di quanto valga ciò che abbiamo già costruito — e di quanto ci sia ancora da costruire. I vincitori saranno premiati giovedì 15 maggio nella cornice della Masseria Posta di Mezzo, location simbolo del territorio e della sua identità agricola e culturale. Una serata di gala che sarà occasione per celebrare il talento, creare connessioni e affermare con forza il valore del fare impresa a Corato — con radici salde e sguardo aperto sul mondo. L'edizione 2025 del Premio si avvale del supporto di Energie Puglia partner dell'evento e realtà di riferimento per l'energia sul territorio pugliese.





A decretare i vincitori saranno, come da tradizione, i soci AIC — il cui voto costituisce la componente principale della valutazione — e il voto del pubblico, aperto a tutta la cittadinanza. Chiunque può esprimere la propria preferenza inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 327 244 8550, indicando il nome del candidato prescelto e la categoria di riferimento. È consentito un solo voto per categoria per ciascun numero telefonico.





Le categorie e i candidati



Imprenditore dell'Anno Non basta crescere: bisogna farlo con direzione. Questo riconoscimento va a chi ha saputo guidare la propria impresa con visione e senso di responsabilità — generando valore nel tempo, affrontando la complessità senza perdere di vista le persone e il territorio. Una figura che non si limita a gestire, ma interpreta il cambiamento e lo trasforma in opportunità concreta per tutta la comunità. • Franco Cannillo – Maiora SPA SB • Francesco Ribatti – Olio Ribatti Sas • Pino Strippoli – StudioCinque Outdoor Srl



Agrifood Il cibo è tornato al centro della politica mondiale. La sovranità alimentare, la sicurezza delle filiere, la dipendenza dai mercati esteri: temi che fino a pochi anni fa sembravano tecnici sono oggi questioni geopolitiche di primo piano. In questo scenario, le imprese agricole e agroalimentari di Corato non sono semplici produttori locali — sono presidio strategico. Questo riconoscimento va a chi coltiva con rispetto per la terra, custodisce le tradizioni produttive del territorio e ha la visione per renderle competitive nel mercato globale. • Ortofrutta Meridionale Srl • Le Delizie dell'Orto Srl • W.B.C. International Srl





Coratini nel Mondo C'è un filo invisibile che lega Corato a Los Angeles, a Singapore, a Tokyo. Lo tessono ogni giorno quei coratini che hanno scelto di misurarsi oltre i confini del territorio, portando con sé competenza, carattere e un'identità precisa. Questo riconoscimento va a chi, lavorando lontano, non ha mai smesso di rappresentare qualcosa: una città, una cultura, un modo di fare le cose. Ogni loro successo non è una partenza — è un ponte. • Dario Di Zanni – Kinetic Energy Entertainment USA • Domenico Gammariello – TMEIC Europe • Cataldo Lafiandra – Restaurant Singapore





Turismo & Accoglienza Accogliere è un atto politico. Ogni ospite che arriva a Corato porta con sé uno sguardo esterno — e ciò che vede, tocca e assaggia diventa la storia che racconterà altrove. In un momento in cui il turismo di qualità è sempre più strumento di proiezione identitaria, saper trasformare il territorio in esperienza autentica vale quanto qualsiasi campagna di comunicazione. Questo riconoscimento va a chi fa dell'ospitalità una forma di orgoglio: per il territorio, per chi ci vive, per chi sceglie di venirci. • Appia Antica Hotel • Masseria Scannagatta

• Pesce Fritto e Baccalà





Capitale Umano e Leadership

Le competenze non si trovano più — si costruiscono. In un'economia in cui la scarsità di talenti è diventata uno dei principali freni alla crescita, saper attrarre, formare e trattenere le persone giuste è già, di per sé, un vantaggio competitivo. Questo riconoscimento va a chi ha capito che un'impresa vale quanto le persone che la abitano — e ha investito in loro con visione, coerenza e responsabilità. Non solo leader di successo: custodi di un capitale che nessun bilancio sa davvero misurare. • Alfonso Cialdella – SteelTech Srl • Antonio Di Zanni – La Molisana • Vito Scaringella – Metronotte Srl





