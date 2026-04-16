Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città

Un confronto costruttivo che continua a tu per tu con i cittadini di Corato. Prosegue "Di zona in zona", il tour con il candidato sindaco Pietro Zona in alcuni luoghi-simbolo della città: incontri ravvicinati, partiti da Piazza Abbazia, per toccare con mano alcune criticità che meritano attenzione e risoluzione.«Non vogliamo fare discorsi davanti a una vasta platea, ma guardare negli occhi i residenti dei vari quartieri della città – ha raccontato il candidato sindaco Pietro Zona dopo il primo appuntamento di sabato scorso – Non vogliamo imporre una visione preconfezionata ma recepire dalla loro voce, senza filtri, le situazioni quotidiane e provare insieme a scriverne soluzioni magari non perfette né patinate, ma attuabili, reali, utili».La prossima tappa, domani 17 aprile alle ore 19.00 alla velostazione, porta al centro una questione concreta: una struttura già realizzata e mai attivata.«È una struttura pronta che attende solo di essere restituita ai cittadini», afferma Zona, denunciando «un'opera già realizzata, già pagata, già consegnata, eppure immobile».Un simbolo, secondo il candidato, «di un modo di governare che si accende sui proclami e si spegne sui fatti». L'appuntamento ha l'obiettivo di ascoltare chi vive quotidianamente quell'area e comprendere cosa non ha funzionato davvero.Il giorno successivo, il 18 aprile, ore 19.00, il tour farà tappa in Piazza Cannizzaro, con un altro invito diretto alla cittadinanza. «Non è una piazza irrecuperabile. È una piazza che potrebbe essere viva, funzionale», sottolinea Zona.Un luogo che si colloca a pochi passi dal centro, ma percepito come marginale: «Non è normale che una città si fermi dove finisce la cartolina». Anche qui, l'obiettivo non è solo denunciare, ma costruire insieme ai cittadini una visione concreta: dalla funzione degli spazi alla manutenzione, fino alla vivibilità quotidiana, raccogliendo tutte le buone proposte che potranno arrivare durante il confronto dai presenti.Il filo che unisce tutte le tappe è proprio questo: presenza e confronto. «Non è un tour di promesse, ma di impegno e di ascolto», ha ribadito Zona. Un invito esplicito rivolto ai cittadini: partecipare, intervenire, segnalare criticità e contribuire a costruire una visione condivisa della città.Il calendario del tour proseguirà nelle prossime settimane attraversando quartieri e piazze. Gli appuntamenti successivi sono in calendario per il giorno 24 aprile ore 21.00 in Piazza Di Vagno e il giorno successivo, 25 aprile, in Piazza Grenoble e Piazza Corsica alle ore 19.00.«È un percorso che – ha ribadito il candidato sindaco Zona - non si ferma solo a questo elenco di giorni e luoghi. Rimaniamo disponibili a chi vorrà invitarci, a chi vorrà suggerire situazioni da toccare con mano». Perché, conclude Zona: «Corato cresce ascoltando».