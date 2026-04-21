Auto rubata ritrovata sulla Mediana delle Murge

Nel pomeriggio di oggi, durante il consueto giro di controllo del territorio, una pattuglia delle Guardie Campestri impegnata sulla Mediana delle Murge ha individuato un'autovettura abbandonata, sospesa su un muretto a secco in pietra. In un primo momento la scena è apparsa come un semplice incidente, ma l'intuito degli agenti ha portato a sospettare un possibile furto.Dopo aver verificato che non vi fossero persone ferite nei dintorni, le Guardie Campestri hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112, che ha messo in collegamento diretto con la Questura di Bari. La conferma non ha tardato ad arrivare: l'auto risultava rubata a Minervino Murge.Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Corato per gli accertamenti di rito e per predisporre il recupero del mezzo.Oltre al danno del furto, si registra purtroppo anche la compromissione del muretto a secco, elemento identitario e tutelato del Parco dell'Alta Murgia, testimonianza del lavoro e della cultura rurale del territorio.Le Guardie Campestri ribadiscono il proprio impegno costante nel presidio del territorio, nella collaborazione con le autorità competenti e nella tutela dei beni ambientali e paesaggistici.Un episodio che, ancora una volta, richiama l'importanza della sinergia tra cittadini e istituzioni per difendere la sicurezza e il patrimonio comune.