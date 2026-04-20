“Murgia Stellata”: prosegue fino al 17 maggio la mostra di fotografia astronomica a Corato
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“Murgia Stellata”: prosegue fino al 17 maggio la mostra di fotografia astronomica a Corato

La mostra si inserisce nelle celebrazioni per i 15 anni di attività di Osservatorio Astronomico Andromeda APS

Corato - lunedì 20 aprile 2026 16.38 Comunicato Stampa
Grande partecipazione per il vernissage di "Murgia Stellata", la mostra di fotografia astronomica a cura di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, inaugurata lo scorso 17 aprile presso il Museo della Città e del Territorio di Corato.


Nel corso dell'apertura, numerosi visitatori hanno preso parte alla visita guidata condotta dagli autori delle opere – Luigi Maria Balducci, Edoardo Carocci, Marcello Barile e Daniele Monte – che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta delle immagini, illustrando tecniche, strumenti e processi di realizzazione degli scatti.

La mostra resterà visitabile fino al 17 maggio negli orari di apertura del Museo della Città e del Territorio di Corato: martedì – venerdì ore 9:00–12:00 e 17:00–20:00 sabato – domenica ore 9:00–12:00. Il percorso espositivo si articola in diverse sezioni, ognuna dedicata a un ambito specifico dell'astrofotografia:
  • Fotografia notturna paesaggistica,che racconta il paesaggio della Murgia sotto le stelle;
  • Deep sky, dedicata agli oggetti più lontani dell'universo – nebulose, galassie e ammassi;
  • Astrofotografia planetaria, dedicata alla Luna e ai pianeti;
  • Astrocoding, sezione dedicata ai laboratori che uniscono astronomia e programmazione, ideati dall'associazione per la Settimana Europea della Programmazione.
Attraverso queste sezioni, "Murgia Stellata"restituisce una visione completa delle potenzialità del cielo dell'Alta Murgia, promuovendo al contempo la consapevolezza sull'importanza della sua tutela, in particolare rispetto al fenomeno dell'inquinamento luminoso. La mostra si inserisce nelle celebrazioni per i 15 anni di attività di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, associazione nata a Corato nel 2011 e impegnata nella diffusione della cultura scientifica attraverso osservazioni pubbliche, escursioni, laboratori e attività didattiche.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Sistema Museale Integrato Corato – SMICO e il nodo Galattica Corato "Stella Polare" del Comune di Corato. Il rinfresco durante la serata inaugurale è stato offerto da Fiore di Puglia e Cantina Crifo, due realtà fortemente radicate nel territorio, che hanno scelto di sostenere il progetto.
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