Scatigna (FdI): «Crescente popolazione di parrocchetti e danni notevoli all’agricoltura: la Regione intervenga”

"La specie dei parrocchetti, purtroppo invasiva, sta avendo un impatto negativo su vari settori, tra cui l'agricoltura, la biodiversità e la gestione dell'ambiente. La loro presenza in grandi numeri sta causando danni alle colture agricole, particolarmente alle piante da frutto, e rappresenta una minaccia per la flora e la fauna della regione. Nello specifico, la crescente popolazione di parrocchetti ha invaso, non solo città come Molfetta, Ruvo, Corato, Terlizzi, già colpiti, ma ci sono stati degli avvistamenti stabili nelle zone di Monopoli e del Sud Est barese. Per questo ho ritenuto fondamentale chiedere una audizione urgente in Commissione Agricoltura per conoscere dall'assessore Francesco Paolicelli e dal dirigente di sezione, Domenico Campanile, quali interventi di contenimento urgente si intendono mettere in campo data la situazione emergenziale per l'economia agricola".