Chiuso per potatura. Il ponte di via Castel del Monte si rifà il look

I lavori si svolgeranno al mattino e dureranno per 5 giorni

Chiuso per potatura. A partire dal prossimo 30 marzo e sino al 3 aprile il cavalcavia di via Castel del Monte, che sovrasta la provinciale 231 sarà impercorribile al mattino per alcuni lavori di manutenzione ordinaria.In particolare, la Città Metropolitana che ha competenza sulla struttura, ha disposto la potatura degli alberi che vi si affacciano. I lavori richiedono dunque la chiusura dell'infrastruttura nelle ore diurne, dalle 6.30 del mattino sino alle 14.00.Pertanto chiunque percorra quella strada sarà chiamato ad intraprendere percorsi alternativi.