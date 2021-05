Il sottopasso di via Trani finalmente aperto al passaggio veicolare

Questo pomeriggio, 31 maggio, alle ore 17:00, il Comune di Corato prenderà in consegna il sottovia ferroviario di Via Trani con la conseguente apertura al traffico veicolare, pedonale, e ciclabile oltre che con la chiusura al traffico dell'esistente passaggio a livello.Per l'occasione, anche in rispetto dei tragici avvenimenti del non lontano 12 luglio 2016, ci sarà una breve e sobria cerimonia di presa consegna a cui presenzierà il Sindaco, Corrado De Benedittis, Il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali.